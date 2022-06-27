В Украине арестовали имущество девяти российских холдингов на сумму 4,5 млрд гривен

В Офисе генпрокурора рассказали, что в числе российских холдинговых компаний, у которых изъяли имущество — "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС".

Суд в Украине было арестовал имущество российских холдинговых компаний, среди которых "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", на общую сумму более 4,5 млрд гривен. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

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Арест был наложен на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям, а также на 70 объектов недвижимого имущества, в том числе на имущественные комплексы и земельные участки.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины, установлены, в том числе, скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", — сообщают в Генпрокуратуре.

В ведомстве сообщили, что досудебное расследование по факту ведения агрессивной войны проводится согласно ч. 1 ст. 113 (Диверсия), ч.1 ст. 437 (Развязывание агрессивной войны) УК Украины, и осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Следственного управления ГУ СБУ в АР Крым, а также Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

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Изъять российское. Как Украина будет национализировать компании и имущество России

Напомним, 10 марта 2022 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на территории Украины объектов собственности РФ. Закон определяет правовые основания принудительного изъятия имущества РФ и ее по причине военной и общественной необходимости.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 мая принял решение о принудительном изъятии активов "Проминвестбанка" и "Международного резервного банка", принадлежащих российским компаниям. Благодаря изъятию активов этих банков государство может получить приблизительно 26 млрд гривен.