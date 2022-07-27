Рада запретила принудительно взимать долги за коммуналку во время военного положения

Нововведения будут касаться физических лиц из территориальных громад, находящихся в оккупации или в районах, где продолжаются боевые действия.

Верховная Рада запретила принудительно взимать долги за жилищно-коммунальные услуги в течение действия военного положения. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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Законопроект №7351 поддержали 312 народных депутатов.

В частности, одобренный Верховной Радой документ запрещает принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ в течение действия военного положения с определенных категорий населения.

После голосования в пункт 10-2 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об исполнительном производстве" будет внесен следующий абзац: "Останавливается в период действия военного положения совершение исполнительных действий в исполнительных производствах по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы, денежного обеспечение военнослужащих), должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, определены в порядке, установленном Кабмином, органы военного управления, объединения, военные части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, которые входят в состав ВСУ, решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или какие находятся или находились во временной оккупации, окружении (блокаде) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, или если взыскание за жилищно-коммунальные услуги осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и которое было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий".

[ + – ] Рада запретила взимать долги за коммуналку во время военного положения

В сравнительной характеристике также сказано, что закон №7351 официально вступает на следующий день после его публикации, но не ранее дня вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности частных исполнителей и принудительного исполнения судебных решений, решений других органов (должностных лиц) в период действия военного состояния".

Напомним, в начале июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441-1 о приостановлении выплат и списании задолженностей по кредитам на недвижимость и транспортные средства, которые пострадали в ходе боевых действий.

Также сообщалось, что Кабинет министров не будет повышать тарифы на коммуналку в 2022 году.