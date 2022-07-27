Рада заборонила примусово стягувати борги за комуналку під час воєнного стану

Нововведення стосуватимуться фізичних осіб із територіальних громад, які перебувають в окупації чи районах, де тривають бойові дії.

Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за житлово-комунальні послуги протягом дії воєнного стану. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

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Законопроєкт №7351 підтримали 312 народних депутатів.

Зокрема схвалений Верховною Радою документ забороняє примусове стягнення заборгованості за послуги ЖКГ протягом дії воєнного стану з певних категорій населення.

Після голосування до пункту 10-2 розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження" буде внесено наступний абзац: "Зупиняється в період дії воєнного стану вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях щодо виконання рішень (крім рішень за позовами фізичних осіб) про стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців), боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені у порядку, встановленому Кабміном, органи військового управління, об'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, що входять до складу ЗСУ, рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у територіальних громадах, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, або які знаходяться або знаходилися у тимчасовій окупації, оточенні (блокаді) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, або якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і яке було знищено або пошкоджено внаслідок військових (бойових) дій".

[ + – ] Рада заборонила стягувати борги за комуналку під час воєнного стану

У порівняльній характеристиці також сказано, що закон №7351 офіційно набирає наступного дня після його публікації, але не раніше дня набрання чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових) осіб) у період дії воєнного стану”.

Нагадаємо, на початку липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7441-1 про призупинення виплат та списання заборгованостей за кредитами на нерухомість та транспортні засоби, які постраждали під час бойових дій.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів не підвищуватиме тарифи на комуналку у 2022 році.