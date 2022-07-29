Рада хоче дозволити примусово вилучати майно під час війни

Виплата компенсації за вилучену нерухомість або транспорт у разі ухвалення документа здійснюватиметься протягом наступних п'яти бюджетних періодів.

Верховна Рада в першому читанні затвердила законопроєкт про примусове вилучення майна на користь держави у воєнний час. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

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Законопроєкт №7605 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" підтримали 256 народних депутатів.

У пояснювальній записці сказано, що документ дає місцевим військовим адміністраціям "право оперативного реагування та термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності в РНБО". Також законопроєкт №7605 пропонує оптимізувати порядок відчуження та вилучення майна і здійснення відповідної компенсації.

"Ухвалення цього законопроєкту дозволить удосконалити й оптимізувати процедуру, механізм проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, прискорити термін переходу промисловості на воєнні рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі. У період дефіциту важкого озброєння та боєприпасів поряд із отриманням необхідного від наших союзників дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших ЗСУ необхідним озброєнням і амуніцією", — додав автор законопроєкту в пояснювальній записці.

Компенсація за відчужене майно в разі затвердження документа здійснюватиметься протягом наступних п'яти бюджетних періодів за рахунок держави.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що законопроєкт дозволить вилучати обладнання, яке може принести користь і використовуватиметься для діяльності оборонно-промислового комплексу. Відчуження майна, за його словами, здійснюватиметься на основі рішення РНБО, яке було схвалено відповідно до пропозиції місцевих військово-цивільних адміністрацій.

"Рухоме та нерухоме майно може бути передане в управління Національного агентства (АРМА — ред.)", — підсумував Железняк, коментуючи ухвалення законопроєкту №7605 у першому читанні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада запропонувала звільнити українців від виплати за кредитами за втрачене житло та транспорт.

Також повідомлялося, що Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за комуналку під час воєнного стану. Нововведення стосуватимуться фізичних осіб із територіальних громад, що перебувають під окупацією, або з регіонів, де продовжуються бойові дії.