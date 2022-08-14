Рада готовится продлить мобилизацию и военное положение еще на 90 суток: комитет одобрил

Меры, связанные с агрессией РФ, планируется продлить до 21 ноября. Для этого необходимо согласие парламента.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроекты, внесенные в парламент президентом Владимиром Зеленским, о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Об этом в своем телеграм-канале в воскресенье, 14 августа, написал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продлении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", — говорится в публикации парламентария.

Президентские законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации были направлены в Верховную Раду 12 августа. В текстах документов указано, что глава государства предлагает парламенту продлить действие мер, связанных с полномасштабной агрессии со стороны РФ с 23 августа 2022 года на 90 суток, то есть до 21 ноября.

В случае утверждения законопроектов на голосовании в Верховной Раде, это будет уже четвертое продление.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о запрете вручать повестки о мобилизации на блокпостах, АЗС и на улице. Глава государства поручил проработать этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю.

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