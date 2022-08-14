Рада готується продовжити мобілізацію та військовий стан ще на 90 діб: комітет схвалив

Заходи, пов'язані з агресією РФ, планується продовжити до 21 листопада. Для цього потрібна згода парламенту.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав законопроекти, внесені до парламенту президентом Володимиром Зеленським, щодо продовження дії військового стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Про це у своєму телеграм-каналі у неділю, 14 серпня, написав народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав загалом законопроекти (#7664) про продовження дії військового стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", — йдеться у публікації парламентаря.

Президентські законопроекти щодо продовження дії військового стану та мобілізації були направлені до Верховної Ради 12 серпня. У текстах документів зазначено, що голова держави пропонує парламенту продовжити дію заходів, пов'язаних із повномасштабною агресією з боку РФ з 23 серпня 2022 року на 90 діб, тобто до 21 листопада.

У разі затвердження законопроектів на голосуванні у Верховній Раді це буде вже четверте продовження.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про заборону вручати повістки про мобілізацію на блокпостах, АЗС та на вулиці. Глава держави доручив опрацювати це питання прем'єр-міністрові Денису Шмигалю.

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