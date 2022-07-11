Посидьте в тилу. Які хвороби звільнять від служби в армії (список)

Під час війни та загальної мобілізації людей із певними хворобами не мають права набирати до Збройних сил України. Список захворювань досить великий і закріплений законодавчо. Детальний аналіз — у матеріалі Фокусу.

Стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає загальні медичні критерії, за якими не можуть призивати до Збройних Сил України (ЗСУ). Йдеться про осіб із інвалідністю та визнаних тимчасово непридатними на строк до 6 місяців. У майбутньому останні мають пройти військово-лікарську комісію, яка робить висновки про повну непридатність із виключенням з військового обліку.

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Призовники повинні пройти медичний огляд у хірурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психіатра, офтальмолога й оториноларинголога. Якщо є інші медичні показання, то, згідно із законом, потрібно проходити додаткові перевірки.

[ + – ] Висновки про повну непридатність робить військово-лікарська комісія

У наказі Міноборони України про затвердження положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ перераховано хвороби, через які військовозобов'язані звільняються від служби в армії в мирний і воєнний час.

Інфекційні та паразитарні хвороби

Сюди входять кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та інфестації (зараження організму).

У час цих хворих вважають обмежено придатними до військової служби.

Туберкульоз і хвороби дихальних органів

Хворі на туберкульоз органів дихання, який підтверджений або не підтверджений бактеріологічним та гістологічним методами, а також на туберкульоз нервової системи, інших органів або міліарний туберкульоз — непридатні до військової служби. Їх виключають із військового обліку.

Туберкульоз або залишкові зміни після вилікованого туберкульозу різних локалізацій частково звільняють від армії.

Ті, хто страждають на тяжку персистаційну бронхіальну астму та мають хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання, звільняються від служби.

Від служби в армії звільняються ті, хто страждає на озену (хронічне запальне ураження слизової оболонки носа з атрофією слизової оболонки та нервових закінчень, що перебувають у ній), хронічну форму бронхіту й пневмонію, хронічну обструктивну хворобу легень, емфізему та бронхоектатичну хворобу, пневмоконіоз, хронічні пневмоніти, ідіопатичну фіброзну форму альвеоліту, легеневий гемоміоз і альвеолярами й тяжку персистуючу бронхіальну астму.

[ + – ] Призовники, які страждають на озену, звільняються від служби в армії Фото: ua-reporter.com

Інфекції, що передаються статевим шляхом

Непридатними до служби в армії в мирний час визнаються особи з уродженим чи набутим сифілісом. Тимчасово не придатні до служби ті, хто має гонококову, трихомонадну інфекції та інші інфекції — м'який шанкер, пахвинну лімфогранульому та гранульому, негонококові уретрити. Людина не підлягає призову, доки не вилікується.

ВІЛ-хворі з розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, злоякісними пухлинами й іншими уточненими захворюваннями непридатні до військової служби, але безсимптомні носії ВІЛ — обмежено придатні.

Хвороби крові та кровотворних органів

Непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку визнаються пацієнти:

з анемією (аліментарною, гемолітичною, апластичною, післягеморагічною); порушенням зсідання крові, пурпурою (ідіопатичною, тромбоцитопенічною), агранулоцитозом, хворобами селезінки, саркоїдозом та імунодефіцитом, які швидко прогресують та мають значні порушення функцій;

зі серцевою недостатністю II-Б-III стадії в разі некоронарногенних хвороб серця, порушенням легеневого кровообігу (легенева емболія, всі форми легенево-серцевої недостатності, хвороби легеневих судин), міокарда, пролапсу мітрального клапана й інших уражень клапанів серця, наслідків хірургічних втручань через вроджені чи набуті вади серця;

із гіпертонічною хворобою ІІІ стадії та ішемічною хворобою серця із серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії;

із цереброваскулярними хворобами (інфаркт головного мозку, інсульт, церебральний атеросклероз) зі значними порушеннями функцій;

із хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози), набутим артеріовенозним норищем, спадковою гемолітичною телеангіектазією, непухлинним невусом зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

[ + – ] Перед прийняттям на військову службу призовники складають низку аналізів Фото: Getty Images

Очі та зорова система

Виражені анатомічні зміни або пороки стану повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах забезпечать призовникам непридатність до військової служби та виключення з військового обліку, а рядовому, сержантському та старшинському складам — непридатність до служби у мирний час і обмежену придатність — у воєнний.

Повну непридатність забезпечать:

різко виражені та з прогресивним зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки; хвороби склоподібного тіла й очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби й ураження зорового нерва та зорових шляхів забезпечать зняття з обліку та повну непридатність.

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість чи далекозорість будь-якого ока понад 12 діоптрій, астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6 діоптрій.

Проблеми з ендокринною системою, порушення обміну речовин

Усі хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин дозволять списати з військової служби, тільки якщо вони викликали значні порушення в організмі.

Нервова система та проблеми з психікою

У ЗСУ не приймуть:

із запальними хворобами центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес), які швидко прогресують;

з прогресивними та значними порушеннями функцій системними атрофіями, церебральним паралічем, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом і всіма видами дистоній, крім вегетосудинної;

з епілепсією при частих епілептичних нападах чи виражених психічних розладах;

з порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують;

із різко вираженими стійкими психічними розладами;

з розладами психіки та поведінки через вживання алкоголю або наркотиків при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

з шизофренією, шизотипічними та маячними розладами, афективними розладами з фазами, що часто повторюються;

з невротичними розладами за різко виражених, стійких хворобливих проявів;

з різко вираженими поведінковими розладами та схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій,

з глибокою тяжкою розумовою відсталістю.

Органи слуху

У цій категорії від призову звільняються люди, які страждають на стійку або повну глухоту на обидва вуха, глухонімоту, з вираженими вестибулярно-вегетативними порушеннями, що супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

Захворювання органів слуху в більшості випадків звільняють від військової служби в мирний час, але у воєнний час такі військовозобов'язані обмежено придатні.

[ + – ] Захворювання органів слуху в основному звільняють від служби в мирний час

Пухлини

Звільняються від військової служби особи зі злоякісними новоутвореннями всіх локалізацій за поширення метастазів і неможливості позбутися їх за допомогою радикального хірургічного втручання.

Особи з онкодіагнозом у стадії стійкої ремісії та за патології, яка повільно прогресує, вважаються обмежено придатними. Забороняється мобілізувати призовників із виявленими доброякісними новоутворенням, що супроводжуються тяжкими порушеннями в роботі організму.

Ті, хто проходив хірургічне лікування або променеву терапію, вважаються тимчасово непридатними під час війни.

Органи травлення

Підставами зі зняття з військового обліку визнаються:

щелепно-лицьові аномалії, аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника й очеревини зі значними порушеннями функцій (виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хвороба Крона, виразковий коліт, кишкова непрохідність, інфузія, паралітична хвороба);

хвороби печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози зі значними порушеннями функцій;

грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Єдина причина виключення з військового обліку — дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.

За інших шкірних захворювань призовники непридатні для військової служби в мирний період, а придатність сержантського та рядового складу визначають лікарі.

Опорно-руховий апарат і сечостатева система

Тут від військової служби звільняються особи з такими хворобами:

піогенними артритами, реактивною артропатією, хворобою Рейтера, запальною поліартропатією, системними хворобами сполучної тканини, артрозами й іншими ураженнями суглобів, хворобами м'яких тканин зі значними порушеннями функцій;

деформації та дефекти пальців кисті й стопи зі значними порушеннями функцій;

ампутаціями кінцівок;

хворобами хребта зі значними порушеннями функцій;

тяжким нефротичним синдромом, хронічним інтерстиціальним нефритом, гострим пієлітом, пієлонефритом, тубулоінтерстиціальним нефритом, хронічним первинним пієлонефритом, нефропатією, нирковою недостатністю, гідронефрозом;

хворобами чоловічих статевих органів (гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні й інші хвороби простати, гідроцелі та сперматошелі, спотворення яєчка, орхіт і епідидиміт, чоловіче безпліддя, надмірна крайня щільність члена, баланопостит зі значними порушеннями функцій).

"Білий квиток" можуть отримати ті, у кого спостерігаються вроджені аномалії (пороки розвитку), деформації та хромосомні порушення, травми, важка форма плоскостопості, отруєння й інші наслідки впливу зовнішніх причин у разі значних порушень функцій організму.

Варто зауважити, що перед медкомісією всі кандидати на військову службу за контрактом, крім кандидатів із числа військовослужбовців, здають список аналізів:

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові (цукор, білірубін, АЛТ); серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини;

антиген до вірусу гепатиту "В" і "С" (anti-HCV),

реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

[ + – ] Лікарі обов'язково беруть у майбутніх військових аналіз крові

У майбутніх військових визначають групу крові та резус-приналежність, проводять флюорографію та ЕКГ. Усі кандидати (крім військовослужбовців) надають довідку про проведення обов'язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів і сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Фокус раніше писав про різкий приплив жінок, які бажають служити в лавах ЗСУ. Збільшення відбулося через розширення списку професій для обов'язкової постановки на облік.

Міноборони України вже думає над ідеєю цифровізації постановки українців на військовий облік. Військовозобов'язаних закликають не панікувати й обіцяють не застосовувати практики СРСР.