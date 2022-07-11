Посидите в тылу. Какие болезни освободят от службы в армии (список)

Во время войны и всеобщей мобилизации людей с определенными болезнями не имеют права набирать в Вооруженные силы Украины. Список заболеваний довольно большой и закреплен законодательно. Подробный анализ – в материале Фокуса.

Cтатья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет общие медицинские критерии, по которым не могут призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Речь идет о лицах с инвалидностью и признанных временно непригодными на срок до 6 месяцев. В будущем последние обязаны пройти военно-врачебную комиссию, которая делает выводы о полной непригодности с исключением из военного учета.

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Призывники обязаны пройти медицинский осмотр у хирурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психиатра, офтальмолога и оториноларинголога. Если есть другие медицинские показания, то по закону нужно проходить дополнительные проверки.

[ + – ] Выводы о полной непригодности делает военно-врачебная комиссия

В приказе Минобороны Украины об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ перечислены болезни, по которым военнообязанные освобождаются от службы в армии в мирное и военное время.

Инфекционные и паразитарные болезни

Сюда входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и инфестации (заражение организма человека или животного паразитами).

В военное время этих больных считают ограниченно годными к военной службе.

Туберкулез и болезни дыхательных органов

Больные туберкулезом органов дыхания, который подтвержден или не подтвержден бактериологическим и гистологическим методами, а также с туберкулезом нервной системы, других органов или милиарным туберкулезом непригодны к военной службе. Их исключают из военного учета.

Клинически вылечиваемый туберкулез или остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций частично освобождают от армии.

Страдающие тяжелой персистационной бронхиальной астмой и имеющие хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания освобождаются от службы.

От службы в армии освобождаются страдающие озеной (хроническим воспалительным поражением слизистой оболочки носа с атрофией слизистой оболочки и находящихся в ней нервных окончаний), хронической формой бронхита и пневмонии, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолита, легочными гемомиозом и альвеолярами и тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

[ + – ] Призывники, страдающие озеной, освобождаются от службы в армии Фото: ua-reporter.com

Инфекции, передающиеся половым путем

Непригодными к службе в армии в мирное время признаются лица с врожденным или приобретенным сифилисом. Временно не пригодны к службе имеющие гонококковую, трихомонадную инфекции и прочие инфекции – мягкий шанкр, паховую лимфогранулему и гранулему, негонококковые уретриты. Человек отстраняется от призыва, пока не вылечится.

ВИЧ-больные с развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, злокачественными опухолями и другими уточненными заболеваниями непригодны к военной службе, но бессимптомные носители ВИЧ – ограниченно пригодны.

Болезни крови и кроветворных органов

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

с быстро прогрессирующими со значительными нарушениями функций анемией (алиментарная, гемолитическая, апластическая, послегеморрагическая); нарушением свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), агранулоцитозом, болезнями селезенки, саркоидозом и иммунодефицитом;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца, нарушения легочного кровообращения (легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), миокарда, пролапса митрального клапана и других поражений клапанов сердца, последствий хирургических вмешательств из-за врожденных или приобретенных пороков сердца;

с гипертонической болезнью III стадии и ишемической болезнью сердца с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (инфаркт головного мозга, инсульт, церебральный атеросклероз) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы, приобретенным артериовенозным свищом, наследственной гемолитической телеангиэктазией, неопухолевым невусом со значительными нарушениями кровообращения и функций.

[ + – ] Перед принятием на военную службу призывники сдают ряд анализов Фото: Getty Images

Глаза и зрительная система

Выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах обеспечат призывникам непригодность к военной службе и исключение из военного учета, а рядовому, сержантскому и старшинскому составам – непригодность к службе в мирное время и ограниченную пригодность – в военное.

Полную непригодность обеспечат:

резко выраженные и с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей обеспечат снятие с учета и полную непригодность .

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза более 12 диоптрий, астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6 диоптрий.

Неполадки с эндокринной системой, нарушения обмена веществ

Все болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ позволят списать с военной службы только, если они вызвали значительные нарушения в организме.

Нервная система и проблемы с психикой

В ВСУ не примут:

с быстропрогрессирующими воспалительными болезнями центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

с прогрессивными и значительными нарушениями функций системными атрофиями, церебральным параличом, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом и всеми видами дистоний, кроме вегетососудистой;

с эпилепсией при частых эпилептических приступах или выраженных психических расстройствах;

с быстро прогрессирующими нарушениями функций болезни периферической нервной системы;

с резко выраженными стойкими психическими расстройствами;

с расстройствами психики и поведения из-за употребления алкоголя или наркотиков при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

с шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами, аффективными расстройствами с часто повторяющимися фазами;

с невротическими расстройствами при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

с резко выраженными поведенческими расстройствами и склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,

с глубокой тяжелой умственной отсталостью.

Органы слуха

В этой категории от призыва освобождаются люди, страдающие стойкой или полной глухотой на оба уха, глухонемотой, с выраженными вестибулярно-вегетативными нарушениями, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Заболевания органов слуха в большинстве случаев освобождают от военной службы в мирное время, но в военное время такие военнообязанные ограниченно пригодны.

[ + – ] Заболевания органов слуха в основном освобождают от службы в мирное время

Опухоли

Освобождаются от военной службы лица со злокачественными новообразованиями всех локализаций при распространении метастаз и невозможности избавиться от них с помощью радикального хирургического вмешательства.

Лица с онкодиагнозом в стадии устойчивой ремиссии и при медленно прогрессирующей патологии считаются ограниченно пригодными. Запрещается мобилизовать призывников с выявленными доброкачественными новообразованиям, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма.

Проходившие хирургическое лечение или лучевую терапию считаются временно непригодными во время войны.

Органы пищеварения

Основаниями для снятия из военного учета признаются:

челюстно-лицевые аномалии, аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций (язва желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезнь Крона, язвенный колит, кишечная непроходимость, инфузия, паралитическая болезнь);

болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций;

грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственная причина для исключения из военного учета – диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

При других кожных заболеваниях призывники непригодны для военной службы в мирный период, а пригодность сержантского и рядовго состава определяют врачи.

Опорно-двигательный аппарат и мочеполовая система

Здесь от военной службы освобождаются лица с такими болезнями:

пиогенными артритами, реактивной артропатией, болезнью Рейтера, воспалительной полиартропатией, системными болезнями соединительной ткани, артрозами и другими поражениями суставов, болезнями мягких тканей со значительными нарушениями функций;

деформации и дефекты пальцев кисти и стопы со значительными нарушениями функций;

ампутациями конечностей;

болезнями хребта со значительными нарушениями функций;

тяжелым нефротическим синдромом, хроническим интерстициальным нефритом, острым пиелитом, пиелонефритом, тубулоинтерстициальным нефритом, хроническим первичным пиелонефритом, нефропатией, почечной недостаточностью, гидронефрозом;

болезнями мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плотность члена, баланопостит со значительными нарушениями функций.

"Белый билет" могут получить те, у кого наблюдаются врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, тяжелая форма плоскостопия, отравления и другие последствия действия внешних причин в случае значительных нарушений функций организма.

Стоит заметить, что перед медкомиссией все кандидатs на военную службу по контракту, кроме кандидатов из числа военнослужащих, сдают список анализов:

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови (сахар, билирубин, АЛТ), серологический анализ крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека;

антиген к вирусу гепатита "В" и "С" (anti-HCV),

реакцию микропреципитации с кардиолипиновым антигеном.

[ + – ] Доктора обязательно берут у будущих военных анализ крови

У будущих военных определяют группу крови и резус-принадлежность, проводят флюорографию и ЭКГ. Все кандидаты (кроме военнослужащих) предоставляют справку о проведении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров и сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра.

Фокус ранее писал о резком притоке женщин, желающих служить в рядах ВСУ. Увеличение произошло из-за расширения списка профессий для обязательной постановки на учет.

Минобороны Украины уже думает над идеей цифровизации постановки украинцев на военный учет. Военнообязанных призывают не паниковать и обещают не применять практики СССР.