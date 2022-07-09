В рядах ВСУ наблюдается рекордный прирост женщин-добровольцев

С 24 февраля мобилизованы около 1000 женщин. По данным данным правозащитников из Security Women, с 2014 года 257 украинок получили боевые награды. Девять — посмертно.

В воинских рядах зафиксировал резкий приток женщин, которые на добровольной основе вызвались помочь стране в войне против РФ. По словам замминистра обороны Анны Маляр, после 24 февраля были мобилизованы около тысячи украинок. В то же время, в законодательстве появились изменения, которые теперь могу могут потребовать от женщин в возрасте от 18 до 60 лет пригодных к военной службе или же определенных профессий, вступать в ряды ВСУ. Об этом сообщает Fox New.

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Призыв женщин в воинские ряды был возможен за счет расширения списка профессий для обязательной регистрации. Среди прочего, это библиотекари, журналисты, музыканты и психологи.

В том, что женщины надевают военную форму нет ничего нового, украинки служили в ВСУ, начиная с того времени, когда в 1991 году Украина стала независимой от СССР.

Как правило, женщины помогают армии в материально-техническом обеспечении. Вместе с тем, с 2014 года, после вторжения российских войск на Донбасс, 257 украинок получили боевые награды, девять из них посмертно, согласно данным данным правозащитной организации Security Women.

Вместе с тем, Анна Маляр подчеркивает, что с 2014 года ни одна женщина не была мобилизована против ее воли.

По словам замминистра, несмотря на военное время, пока не планируется расширение групп женщин, которые подлежат обязательному призыву.

По состоянию на 2020 год, женщины составляли около 16% военнослужащих Украины, но, скорее всего, это соотношение изменилось из-за большого количества резервистов, призванных после масштабного вторжения российских войск.

Ранее Фокус сообщал, что женщинам некоторых профессий могут запретить выезд за границу. Если военное положение продлится после до октября, у женщин, состоящих на воинском учете, не будет возможности покинуть Украину.

Напомним, что Генштаб ВСУ собираются согласовать новые правила перемещения мужчин. В ближайшее время могут утвердить новый документ, регулирующий выезда военнообязанных.