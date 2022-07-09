Генштаб утвердит новые правила перемещения мужчин: что в них может быть

Несмотря на отмененный недавно порядок предоставления разрешений на перемещение состоящих на воинском учете граждан, в ближайшее время может быть принят документ, который по-новому будет регулировать вопрос выезда военнообязанных.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины принял порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящих на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания), но 6 июля в Генштабе заявили, что порядок отменен и готовится новый доработанный документ. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Запрет на выезд мужчин. Как изменятся правила перемещения военнообязанных".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Чтобы должным образом нормировать определенные обязанности призывников и военнообязанных, особенно, касающиеся ограничения конституционных прав и свобод, необходимо внести изменения в такие нормативно-правовые акты для того, чтобы не было пробелов в вопросах, как, в каком порядке, кем и относительно кого такая норма должна реализовываться", — считает Лидия Карплюк, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры". По ее мнению, обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. "Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", — уверена Лидия Карплюк.

Получается, что до того, как Генштабом будет утвержден новый порядок, парламент должен внести в законодательство изменения. "Действующая постсоветская система военного учета в целом требует реформирования и внесения изменений на законодательном уровне. Первым шагом в этом направлении является запуск Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил адвокат Asa Group Валерий Ефремов.

По его словам, законодательного решения требует и само толкование термина "оставление места жительства", а также формирование исключительного перечня случаев, когда при выезде с места жительства требуется разрешение военного комиссара.

6 июля в парламенте был зарегистрирован законопроект №7522, что предусматривает отмену запрета перемещения призывников, военнообязанных и резервистов по Украине. Юристы отмечают – действующая норма о перемещении военнообязанных и резервистов по стране пока поставлена на паузу.

Опрошенные Фокусом эксперты допускают вариант принятия Генштабом нового порядка перемещения, который будет уточнять, кому и как разрешается во время войны выезд за пределы своей области.

Важно

Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения

"В качестве временного решения можно доработать опубликованный Порядок и внести следующие изменения: конкретизировать "выезд с места жительства" и включить в Порядок подробный перечень случаев, когда требуется разрешение, чтобы оставить место проживания; разрешить временно покидать место жительства без получения разрешения. Например, для выезда мужчины за пределы срока до 10 дней – разрешение не требуется. Включить в порядок исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения", — перечислил возможные варианты изменений Генштабом порядка Валерий Ефремов.

Подробно о ситуации с правовыми факторами вопроса перемещения граждан по Украине в период войны – в новой статье Фокуса.

Важно

От тысячи долларов и выше: сколько платят за возможность покинуть Украину во время войны

Как сообщалось, 5 июля Генштаб ВСУ сообщил об утверждении порядка перемещения призывников, военнообязанных и резервистов, цель которого – упорядочить учет перемещенных лиц. На следующий день 6 июля Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение по стране. После этого в Генштабе объявили, что порядок отменен, а текст документа отправили на доработку.