Запрет на выезд для мужчин. Как изменятся правила перемещения военнообязанных

Генштаб отменил действие порядка получения военнообязанными разрешения на передвижение по Украине. Фокус выяснил, как и какие законы Украины сегодня регулируют вопрос перемещения военнообязанных и в каких доработках, по мнению юристов, они нуждаются.

Шум вокруг вопроса перемещения по Украине мужчин призывного возраста, которые стоят на учете в военкоматах, не стихает который день. И хотя в Генштабе уже сообщили, что отменили порядок, который вызвал огромный общественный резонанс, в законодательном поле все еще остаются действующими нормы, которые позволяют Генштабу в любой момент снова ввести подобный запрет.

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"Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ст. 37)", — отметил в комментарии Фокусу Денис Соловей, адвокат Gracers.

Спорная буква закона. Что не так с законодательством о перемещении военнообязанных граждан по Украине

Правовое обоснование озвученного Генштабом ранее порядка о получении разрешений на перемещение имеется. Например, в Конституции Украины есть статья 64, которая позволяет на время военного положения устанавливать отдельные ограничения прав и свобод. Ключевым же в вопросе перемещения граждан по Украине во время военного положения является Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там статья 22 предусматривает запрет для граждан, состоящих на воинском учете, с момента объявления мобилизации менять место жительства без разрешения руководителей соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов).

"Аналогичная по содержанию норма содержится в части 4 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Там запрещается выезд в военное время призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. Статья 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" предоставляет военному командованию вместе с военными администрациями полномочия запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара", — объясняет Валерий Ефремов, адвокат Asa Group.

Закон позволяет Генштабу устанавливать порядок выдачи разрешений военнообязанным на перемещение внутри Украины.

Ефремов подчеркивает: законодательством, помимо прямого запрета на оставление места жительства, предусмотрены полномочия вводить такое ограничение, если оно ранее по определенным причинам не вводилось.

По мнению адвоката, проблема в том, что термин "место жительства" сегодня определен, как жилье с присвоенным в установленном законом порядке адресом, где лицо проживает.

"Согласно этому определению, "пределы места жительства" равно "пределы жилья". То есть, при буквальном толковании запрета на оставление места жительства, каждого переступившего порог собственной квартиры можно записать в нарушители. И это уже не говоря о перемещениях между районами города, между городами в пределах области", — говорит Ефремов. Иными словами, нормы в законах пестрят противоречиями, и в итоге, как это было с объявленным Генштабом порядком выдачи разрешений на перемещение, приводит к публичному резонансу и негативной оценке таких решений обществом.

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Денис Соловей говорит, что Генштаб издал "Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время", чтобы упорядочить учет перемещенных лиц.

"Но поскольку разработка такого подзаконного нормативно-правового акта, отсутствие прозрачного и эффективного механизма его выполнения, возникновение коррупционных рисков и фактическая "парализация" общественной жизни вызвали большой общественный резонанс, в настоящее время порядок не применяется", — подчеркивает Соловей.

Какова ответственность за выезд без сообщения об этом в военкомат

Юристы отмечают: согласно закону, при выезде за пределы места жительства речь идет не о временных поездках по стране, а именно о переезде с целью смены места постоянного проживания. Хотя ранее озвученный Генштабом порядок и утверждал правила для выезда за пределы области с любой целью, а не только с целью переехать на другое место жительства.

"Ключевая идея закона в том, чтобы человек всегда состоял на военном учете по месту своего жительства. Это позволяет вызвать его надлежащим образом для призыва и выполнять задачи, возложенные на соответствующий орган, обеспечивающий мобилизацию.

В противном случае, как можно найти и вызвать лицо, которое, например, состоит на учете в Печерском районе города Киева, а проживает в селе Черновицкой области?", — объясняет Денис Ненов, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Эксперт напоминает: обязанность быть на военном учете по месту жительства существует с 1992 года – когда вступил в силу закон "О воинской повинности и военной службе".

[ + – ] Цель Генштаба при принятии порядка выдачи разрешений на перемещение - упорядочить учет перемещенных лиц, чтобы эффективно проводить мобилизацию Фото: Facebook

А вот за то, что военнообязанные уезжают из своего региона насовсем без сообщения (информирования) об этом факте руководства территориального центра комплектования, предусмотрены штрафы.

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"Оставление во время военного положения места жительства без разрешения военного комиссара квалифицируется как нарушение правил военного учета. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Совершение нарушения правил военного учета влечет наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн.", — говорит Валерий Ефремов. По его словам, у полиции есть полномочия проводить административное задержание военнообязанных за нарушение правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять правонарушителей в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

От 850 грн. до 1700 грн. составит штраф, если военнообязанный покинет место жительства и не сообщит об этом в военкомат.

К слову, если военнообязанные покидают область, где состоят на учете в центре комплектации, по причине вынужденной эвакуации вследствие активных боевых действий, и не информируют комиссара, то ответственности за такой выезд можно избежать.

"Эти действия являются крайней необходимостью, направленной на сохранение жизни и здоровья, а действующее законодательство не предусматривает ответственности за это", — отметил Денис Соловей.

И закон, и порядок. Что будет с правилами перемещения военнообязанных

Итак, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сначала утвердил порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящих на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. А затем этот порядок отменил.

"Этот порядок вызвал широкую огласку в обществе, и в дальнейшем 6 июля Начальник Генштаба отменил его действие с отправкой на доработку", — говорит Денис Ненов. То есть, вскоре Генштаб представит новый порядок, который будет регулировать вопросы перемещения так, чтобы у центров комплектования была возможность получать оперативно информацию о выездах военнообязанных.

[ + – ] В Генштабе готовят новый порядок выдачи разрешений на перемещение военнообязанных внутри Украины

"Чтобы должным образом нормировать определенные обязанности призывников и военнообязанных, особенно, касающиеся ограничения конституционных прав и свобод, необходимо внести изменения в такие нормативно-правовые акты для того, чтобы не было пробелов в вопросах, как, в каком порядке, кем и относительно кого такая норма должна реализовываться", — считает Лидия Карплюк, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

Адвокат также уверена, что обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.

"Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", — уверена Лидия Карплюк.

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Получается, что до того, как Генштабом будет утвержден новый порядок, парламент должен внести в законодательство изменения.

"Действующая постсоветская система военного учета в целом требует реформирования и внесения изменений на законодательном уровне. Первым шагом в этом направлении является запуск Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Но функционирование реестра не решает существующих проблем, таких как невозможность встать на военный учет по месту фактического проживания и невозможность встать на военный учет без предварительного снятия с учета по предыдущему месту регистрации", — объяснил Валерий Ефремов. Он уверен — законодательного решения требует и само толкование термина "оставление места жительства", а также формирование исключительного перечня случаев, когда при выезде с места жительства требуется разрешение военного комиссара.

Пока в Верховной Раде только подумывают о том, чтобы изменить законы таким образом, чтобы не заставлять военнообязанных каждый раз, когда им нужно куда-то поехать, бежать за разрешением в военкомат. 6 июля в парламенте был зарегистрирован законопроект №7522, что предусматривает отмену запрета перемещения призывников, военнообязанных и резервистов по Украине. Юристы отмечают – действующая норма о перемещении военнообязанных и резервистов по стране сейчас поставлена на паузу.

Ну, а если у парламента не найдется необходимых голосов или возможности, чтобы в период военного времени изменить закон, эксперты допускают вариант принятия Генштабом нового порядка перемещения, который будет уточнять, кому и как выдается разрешение на перемещение за пределы области.

"В качестве временного решения можно доработать опубликованный Порядок и внести следующие изменения: конкретизировать "выезд с места жительства" и включить в Порядок подробный перечень случаев, когда требуется разрешение, чтобы оставить место проживания; разрешить временно покидать место жительства без получения разрешения. Например, для выезда мужчины за пределы срока до 10 дней – разрешение не требуется. Включить в порядок исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения", — перечислил возможные варианты изменений Генштабом порядка Валерий Ефремов.