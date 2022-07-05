Сдавать билеты не надо: "Укрзалізниця" пускает военнообязанных мужчин в поезда

Генштаб ВСУ не давал компании указаний ограничивать перемещение по Украине призывников и военнообязанных. Поэтому там ждут детального разъяснения ситуации.

"Укрзализниця" не получала указаний от Генштаба ВСУ об ограничениях на перемещение военнообязанных мужчин. Об этом написал в Facebook руководитель пассажирского филиала компании Александр Перцовский.

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По словам менеджера, сдавать билеты не нужно. В Генштабе или Минобороны скоро дадут детальное разъяснение, а получения разрешений будет цифровым и без очередей, добавил он.

"Читаем главнокомандующего и не раздуваем зраду: никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось", – резюмировал Перцовский.

[ + – ] В "Укрзалізнице" говорят, что сдавать билеты не нужно Фото: Укрзализныця

Напомним, что в Генштабе ВСУ обязали военнообязанных и резервистов получать спецразрешение в военкоматах, чтобы выехать за пределы населенного пункта.

Военные несколько раз пытались объяснить эту норму. Советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Евгения Рябека заявила, что запрет коснется военнообязанных, которые меняют место жительства.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает пересмотреть меру и просит военных не принимать без него подобных решений.

В Верховной Раде могут принять законопроект, который отменит все запреты Генштаба