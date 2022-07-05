В Раде рассмотрят законопроект об ограничении передвижения военнообязанных (видео)

По словам нардепа Кирилла Нестеренко, если закон будет принят, то его нормы отменят все положения Генштаба Украины данному по вопросу.

В Верховной Раде зарегистрировали и передали на рассмотрение законопроект, регулирующий порядок внутреннего перемещения военнообязанных Украины. Документ под названием "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины" был зарегистрирован под номером 7522. Его инициатором стали три депутата от партии "Слуга народа" Кирилл Нестеренко, Максим Зуев и Дмитрий Черный.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Следует отметить что текста законопроекта пока в общем доступе нет.

Что сказал автор законопроекта?

Один из авторов законопроекта нардеп Кирилл Нестеренко, комментируя данную инициативу, заявил что если депутаты ее поддержат, то по данному вопросу будут отменены все нормы Генштаба.

"Хочу прокомментировать заявления Генерального штаба, касательно обязательного получения разрешения военнообязанных украинцев, для того чтобы перемещаться внутри страны. Мы с командой готовим законопроект, который отменит все эти нормы", — сказал Нестеренко.

Нардеп сообщил, что законопроект скорее всего будет вынесен на голосование 8-9 июля. По его словам, действующие нормы закона от 1992 года на сегодняшний день не актуальны, поскольку они сковывают действия всех тех, кто вносит свой вклад в победу Украины.

"Тот закон, который действует от 1992 года и достался нам по наследству от советского законодательства, он не нужен. Сейчас 2022 год. И каждый волонтер, каждый активист и тот, кто действительно от души помогает, он будет скован и ограничен. Мы этого не можем позволить", — подчеркнул Нестеренко.

Нардеп добавил, что нельзя также позволить разрушить экономику, потому что страна чтобы победить должна быть единой и крепкой.

Напомним, что Генштабом был опубликован документ о Порядке предоставления военнообязанным разрешения на перемещение внутри страны. В своих комментариях относительно документа, советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Евгения Рябека сказала, что заперт на выезд касается только тех военнообязанных, которые решили сменить место жительства и место регистрации.

Представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Александр Хлысь также прокомментировал новые ограничения для военнообязанных. По его словам, для тех, кто передвигается внутри области разрешение в военкомате брать не нужно.