У Раді розглянуть законопроєкт про обмеження пересування військовозобов'язаних (відео)

За словами нардепа Кирила Нестеренка, якщо закон ухвалять, то його норми скасують усі положення Генштабу України з цього питання.

У Верховній Раді зареєстрували та передали на розгляд законопроєкт, який регулює порядок внутрішнього переміщення військовозобов'язаних України. Документ під назвою "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання в межах України" зареєстрований за номером 7522. Його ініціатором стали три депутати від партії "Слуга народу" Кирило Нестеренко, Максим Зуєв та Дмитро Чорний.

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Слід зазначити, що тексту законопроєкту поки в загальному доступі немає.

Що сказав автор законопроєкту?

Один з авторів законопроєкту нардеп Кирило Нестеренко, коментуючи цю ініціативу, заявив, що якщо депутати її підтримають, то з цього питання скасують усі норми Генштабу.

"Хочу прокоментувати заяви Генерального штабу щодо обов'язкового отримання дозволу військовозобов'язаних українців для того, щоб переміщатися всередині країни. Ми з командою готуємо законопроєкт, який скасує всі ці норми", — сказав Нестеренко.

Нардеп повідомив, що законопроєкт, найімовірніше, винесуть на голосування 8-9 липня. За його словами, чинні норми закону від 1992 року на сьогодні не актуальні, оскільки вони сковують дії всіх тих, хто робить свій внесок у перемогу України.

"Той закон, який діє від 1992 року і дістався нам у спадок від радянського законодавства, він не потрібен. Зараз 2022 рік. І кожен волонтер, кожен активіст і той, хто справді від душі допомагає, він буде скований та обмежений. Ми цього не можемо дозволити", — наголосив Нестеренко.

Нардеп додав, що не можна також дозволити зруйнувати економіку, тому що країна, щоб перемогти, повинна бути єдиною і міцною.

Нагадаємо, що Генштаб опублікував документ про Порядок надання військовозобов'язаним дозволів на переміщення всередині країни. У своїх коментарях щодо документа радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ Євгенія Рябека сказала, що заборона на виїзд стосується лише тих військовозобов'язаних, які вирішили змінити місце проживання та місце реєстрації.

Представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Хлись також прокоментував нові обмеження для військовозобов'язаних. За його словами, для тих, хто пересувається всередині області, дозвіл у військкоматі брати не потрібно.