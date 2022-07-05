Країною можна їздити без дозволу: радниця Залужного роз'яснила документ Генштабу

Юристка Євгенія Рябека запевняє, що в документі, що наробив шуму, насправді немає нічого нового, він стосується лише тих військовозобов'язаних, які змінюють місце проживання.

Опублікування Генштабом "Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі проживання/перебування з моменту оголошення мобілізації" українці сприйняли однозначно: без довідки з військкомату залишати свої міста вони не зможуть. Однак насправді військовозобов'язані можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів, розповіла "РБК-Україна" Євгенія Рябека, координаторка руху адвокатів ЗСУ, радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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За її словами, Порядок стосується лише тих військовозобов'язаних, які вирішили змінити місце проживання та місце реєстрації. У цьому випадку вони повинні звернутися до центру військового комплектування, знятися з обліку й стати на облік за новим місцем проживання.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас вже давно були прийняті, — підкреслює Рябека. — Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло написаний. Але справді мета така — щоб упорядкувати цей облік, щоб наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але суспільство тлумачить його так, як хто зрозумів".

Євгенія Рябека повідомила, що Генштаб постарається якнайшвидше внести поправки в документ, щоб унеможливити двояке тлумачення. Вона запевнила також, що військове керівництво не хоче завдати удару по економіці країни, чим йому багато хто дорікає.

Нагадаємо, 4 липня в Запорізькій області обмежили виїзд військовозобов'язаних чоловіків в інші регіони України. Чиновники повідомили, що виїзд дозволено за наявності спеціального дозволу керівника військкомату. Наступного дня чиновники обласної військової адміністрації визнали, що виконати вимоги Порядку, підготовленого Генштабом, неможливо, тому жодних довідок від чоловіків не вимагатимуть.