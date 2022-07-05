По стране можно ездить без разрешения: советница Залужного разъяснила документ Генштаба

Юрист Евгения Рябека уверяет, что в наделавшем шума документе на самом деле нет ничего нового, он касается только тех военнообязанных, которые меняют место жительства.

Опубликование Генштабом "Порядка предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на военном учете, на выезд за границы проживания/пребывания с момента оглашения мобилизации" украинцы восприняли однозначно: без справки из военкомата покидать свои города они не смогут. Однако на самом деле военнообязанные могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, рассказала РБК-Украина Евгения Рябека, координатор движения адвокатов ВСУ, советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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По ее словам, Порядок касается только тех военнообязанных, которые решили сменить место жительства и место регистрации. В этом случае они должны обратиться в центр военного комплектования, сняться с учета и встать на учет по новому месту проживания.

"То есть, это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", — подчеркивает Рябека. — Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такая — чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть, это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял".

Евгения Рябека сообщила, что Генштаб постарается побыстрее внести поправки в документ, чтобы исключить возможность двоякого толкования. Она заверила также, что военное руководство не хочет нанести удар по экономике страны, в чем его многие упрекают.

Напомним, 4 июля в Запорожской области ограничили выезд военнообязанных мужчин в другие регионы Украины. Чиновники сообщили, что выезд разрешен при наличии специального разрешения руководителя военкомата. На следующий день чиновники областной военной администрации признали, что выполнить требования Порядка, подготовленного Генштабом, невозможно, поэтому никаких справок от мужчин требовать не будут.