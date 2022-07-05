Здавати квитки не треба: "Укрзалізниця" пускає військовозобов'язаних чоловіків у потяги

Генштаб ЗСУ не давав компанії вказівок обмежувати переміщення по Україні призовників і військовозобов'язаних. Тому там чекають на детальне роз'яснення ситуації.

"Укрзалізниця" не отримувала вказівок від Генштабу ЗСУ щодо обмежень на переміщення військовозобов'язаних чоловіків. Про це написав у Facebook керівник пасажирської філії компанії Олександр Перцовський.

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За словами менеджера, здавати квитки не потрібно. У Генштабі чи Міноборони незабаром дадуть детальне роз'яснення, а отримання дозволів буде цифровим і без черг, додав він.

"Читаємо головнокомандувача та не роздмухуємо зраду: жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів із боку військового командування не надавалося", — резюмував Перцовський.

[ + – ] В "Укрзалізниці" кажуть, що здавати квитки не потрібно Фото: Укрзализныця

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ зобов'язали військовозобов'язаних і резервістів отримувати спецдозвіл у військкоматах, щоб виїхати за межі населеного пункту.

Військові кілька разів намагалися пояснити цю норму. Радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ Євгенія Рябека заявила, що заборона торкнеться військовозобов'язаних, які змінюють місце проживання.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє переглянути міру та просить військових не ухвалювати без нього подібних рішень.

У Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт, який скасує всі заборони Генштабу