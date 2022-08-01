Петиция о запрете вручать повестки в общественных местах: появился ответ Зеленского

Президент напомнил, что в стране — военное положение и объявлена всеобщая мобилизация из-за агрессии России по отношению к Украине. И защищать целостность и независимость своего государства — это прямая обязанность граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о запрете вручать повестки о мобилизации на блокпостах, АЗС и на улице. Ответ появился на сайте электронных петиций в понедельник, 1 августа.

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"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", — сказал президент Украины.

Он также подчеркнул, что в стране — военное положение и объявлена всеобщая мобилизация из-за агрессии России по отношению к Украине. И защищать целостность и независимость своего государства — это прямая обязанность граждан Украины.

О чем была речь в петиции

Электронная петиция появилась на соответствующем сайте 29 июня. Ее инициатор — Игор Нерозя — обращался к президенту Украины с просьбой рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице.

"Сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать". — писал Нерозя.

В конечном итоге он требовал от Владимира Зеленского набирать резерв ВСУ в первую очередь из желающих и запретить выдачу повесток во всех местах, кроме военкоматов.

Петиция набрала 26 тыс. 740 голосов из 25 тыс. необходимых.

Несколько ранее в МВД объяснили раздачу повесток украинцам на улицах и блокпостах. Замглавы МВД Евгений Енин считает несправедливым, что некоторые военнообязанные мужчины позволяют себе отдыхать на пляжах, в то время как другие добровольно пошли на войну, а некоторые из них погибли.

Тем временем в ВСУ заявили, что получение повестки — не обязательно призыв. В 90% случаев военнообязанных не отправляют в армию, а просто уточняют данные для ведения учета.