"Долг каждого гражданина": в МВД объяснили раздачу повесток украинцам на улицах и блокпостах

Замглавы МВД Евгений Енин считает несправедливым, что некоторые военнообязанные мужчины позволяют себе отдыхать на пляжах, в то время как другие добровольно пошли на войну, а некоторые из них погибли.

В Министерстве внутренних дел, отвечая на вопрос о том, как можно урегулировать раздачу повесток в военкомат, не выдавая их на улицах и блокпостах, заявили, что защита государства является долгом каждого гражданина. Об этом сказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

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"Согласно Конституции Украины, участие в защите нашего государства является обязанностью каждого гражданина", — сказал он.

Чиновник считает, что защита собственной страны является привилегией и в ряды вооруженных сил должны идти самые лучшие. Потому что государство им доверяет оружие, а от их морального обличия зависит обороноспособность страны.

"Надо определиться: мы хотим как можно быстрее получить наши территории освобожденными или мы будем полагаться исключительно на добровольцев?", — поинтересовался замглавы МВД.

Евгений Енин считает несправедливым, что некоторые военнообязанные мужчины позволяют себе отдыхать на пляжах, в бассейнах и на вечеринках, в то время как другие пошли на войну добровольно, а некоторые из них погибли.

"При том, что значительная часть этих людей могла бы избежать войны, поскольку они не были в первой очереди мобилизации. Но они сочли своим долгом идти на фронт", — сказал чиновник.

Напомним, 15 июля электронная петиция о запрете выдачи повесток на улице, АЗС, и блокпостах набрала необходимые 25 тысяч голосов за две недели и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Автор инициативы считает, что у украинцев нет доступа к информации о волнах мобилизации в стране.

11 июля глава МВД Денис Монастырский объяснил раздачу повесток на улице и других общественных местах тем, что многие военнообязанные мужчины не стоят на военном учете по месту жительства. По его словам, полицейские не нарушают закон, а действуют по просьбе военных.

Тем временем в ВСУ заявили, что получение повестки — не обязательно призыв. В 90% случаев военнообязанных не отправляют в армию, а просто уточняют данные для ведения учета.