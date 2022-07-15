Набрала 25 тысяч. Петицию о запрете выдачи повесток на улице рассмотрит президент

Необходимое количество голосов инициатива собрала за две недели. Как считает автор петиции, у украинцев нет доступа к информации о волнах мобилизации в стране.

Электронная петиция о запрете выдачи повесток на улицах, АЗС и блокпостах набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор инициативы Игорь Нерозя зарегистрировал петицию на сайте 29 июня. Таким образом, нужное количество электронных подписей удалось собрать практически за две недели.

В тексте петиции указано, что согласно закона о мобилизации в Украине должна быть разработана очередность мобилизации. Указом президента эту обязанность возложено на Генеральный штаб ВСУ, однако информация об очередности общественности не разглашается. В итоге, у украинцев нет никаких юридических возможностей защитить себя от "неправомерной мобилизации", пишет автор инициативы.

Такая ситуация приводит к тому, что мотивированные граждане, имеющие боевой опыт, не могут поступить на военную службу, поскольку многих людей без опыта и достаточной мотивации воевать набрали просто на улицах.

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Кроме этого, как отмечает автор электронного документа, из-за отсутствия информации встречаются нарушения в процессах выдачи повесток. К примеру, они подписывались без указания фамилии, а полностью заполнялись уже на месте.

Автор вспоминает и о "не очень законных" случаях, когда людей забирали в военкоматы прямо из очередей на АЗС.

В связи с этим инициатор и подписанты просят набирать военнослужащих в первую очередь из числа желающих воевать украинцев, а также полностью запретить выдачу повесток в других местах, кроме военкоматов. Также автор и 25 тыс. украинцев считают необходимым обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что повестки на улицах раздают потому, что много людей стоят на военном учете не по месту проживания. Кроме того сотрудники полиции, раздавая повестки в разных общественных местах, не нарушают закон и действуют по просьбе военных .

Пресс-служба Нацполиции 27 июня сообщила о совместных с представителями военкомата рейдах по ночным клубам Киева с целью раздачи повесток мужчинам призывного возраста, которые нарушают комендантский час.