В МВД рассказали, зачем военнообязанным раздают повестки на блокпостах и улицах

Глава ведомства Денис Монастырский объяснил это тем, что много людей стоят на военном учете не по месту проживанию, а силы безопасности работают в интересах украинских военных и по их просьбе.

В Украине более трех миллионов военнообязанных граждан стоит на военном учете не по месту проживания. Поэтому полиция может раздавать повестки на улицах, блокпостах и пляжах, это не нарушает действующее законодательство, однако правоохранители делают это исключительно по просьбе военных. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального марафона украинских телеканалов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Он добавил, что вопрос постановления на военный учет должен быть решен в ближайшее время.

"Я считаю, что мобилизация — это дело каждого гражданина, она должна осуществляться добровольно. В первую очередь я хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и прежде всего, это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на воинский учет", — сказал он.

Глава МВД добавил, что раздача повесток на улицах, блокпостах, пляжах и других местах не противоречит законодательству, а силы безопасности работают в интересах украинских военных и по их просьбе. По его словам, это нужно для того, чтобы обеспечить постановление на военный учет военнообязанных, этого требует закон.

"Если бесспорно ВСУ требуют, чтобы человек находился на таком учете, этот учет должен быть обеспечен", — добавил Монастырский

Он также заявил, что Владимир Зеленский "очень четко" высказал свою позицию по поводу того, что никаких проблем в перемещении военнообязанных по областям Украины не должно быть, поэтому постановление на военный учет должно быть сознательной позицией каждого гражданина призывного возраста.

Напомним, 5 июля в Минобороны рассказали, что в Украине работают над цифровизацией учета военнообязанных. Однако постановление на военный учет с помощью приложения "дія" не будет доступно, оно будет осуществляться в электронной системе "Оберіг".

29 июня в Минцифры заявили, что украинцы не будут получать повестки в военкоматы в проложении "Дія". Министр ведомства Иван Федоров сказал, что у властей нет таких планов и такого точно не будет.