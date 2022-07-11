У МВС розповіли, навіщо військовозобов'язаним роздають повістки на блокпостах та вулицях

Глава відомства Денис Монастирський пояснив це тим, що багато людей стоять на військовому обліку не за місцем проживання, а сили безпеки працюють на користь українських військових та на їхнє прохання.

В Україні понад три мільйони військовозобов'язаних громадян стоять на військовому обліку не за місцем проживання. Тому поліція може роздавати повістки на вулицях, блокпостах та пляжах, це не порушує чинне законодавство, проте правоохоронці роблять це лише на прохання військових. На цьому наголосив глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного марафону українських телеканалів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він додав, що питання постанови на військовий облік мають розв'язати найближчим часом.

"Я вважаю, що мобілізація — це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Насамперед я хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні перебувають на обліку у військкоматах, але не за місцем їхнього проживання. І це питання, яке має бути вирішено найближчим часом, і насамперед це має бути позицією самих громадян, які мають стати на військовий облік", — сказав він.

Глава МВС додав, що роздача повісток на вулицях, блокпостах, пляжах та інших місцях не суперечить законодавству, а сили безпеки працюють на користь українських військових та на їхнє прохання. За його словами, це потрібно для того, щоб забезпечити постанову на військовий облік військовозобов'язаних, цього вимагає закон.

"Якщо безперечно ЗСУ вимагають, щоб людина перебувала на такому обліку, цей облік має бути забезпечений", — додав Монастирський.

Він також заявив, що Володимир Зеленський "дуже чітко" висловив свою позицію щодо того, що жодних проблем у переміщенні військовозобов'язаних областями України не має бути, тому постанова на військовий облік має бути свідомою позицією кожного громадянина призовного віку.

Нагадаємо, 5 липня в Міноборони розповіли, що в Україні працюють над цифровізацією обліку військовозобов'язаних. Однак постанова на військовий облік за допомогою додатка "дія" не буде доступною, її здійснюватимуть в електронній системі "Оберіг".

29 червня в Мінцифри заявили, що українці не отримуватимуть повістки у військкомати у додатку "Дія". Міністр відомства Іван Федоров сказав, що влада не має таких планів і такого точно не буде.