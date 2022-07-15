Набрала 25 тисяч. Петицію про заборону видавання повісток на вулиці розгляне президент

Необхідну кількість голосів ініціатива зібрала за два тижні. Як вважає автор петиції, українці не мають доступу до інформації про хвилі мобілізації в країні.

Електронна петиція про заборону видавання повісток на вулицях, АЗС та блокпостах набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

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Автор ініціативи Ігор Нерозя зареєстрував петицію на сайті 29 червня. Так потрібну кількість електронних підписів вдалося зібрати практично за два тижні.

У тексті петиції зазначено, що згідно із законом про мобілізацію в Україні має бути розроблена черговість мобілізації. Указом президента цей обов'язок покладено на Генеральний штаб ЗСУ, проте інформація про черговість громадськості не розголошується. Як наслідок в українців немає жодних юридичних можливостей захистити себе від "неправомірної мобілізації", пише автор ініціативи.

Така ситуація призводить до того, що мотивовані громадяни, які мають бойовий досвід, не можуть вступити на військову службу, оскільки багатьох людей без досвіду та достатньої мотивації воювати набрали просто на вулицях.

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Крім цього, як зазначає автор електронного документа, через відсутність інформації трапляються порушення у процесах видавання повісток. Наприклад, вони підписувалися без вказівки прізвища, а повністю заповнювалися вже дома.

Автор згадує і про "не дуже законні" випадки, коли людей забирали у військкомати прямо з черг на АЗС.

У зв'язку з цим ініціатор і підписанти просять набирати військовослужбовців насамперед серед охочих воювати українців, а також повністю заборонити видавання повісток в інших місцях, окрім військкоматів. Також автор та 25 тис. українців вважають за необхідне оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що повістки на вулицях роздають тому, що багато людей стоять на військовому обліку не за місцем проживання. Крім того, співробітники поліції, роздаючи повістки в різних громадських місцях, не порушують закон і діють на прохання військових.

Пресслужба Нацполіції 27 червня повідомила про спільні з представниками військкомату рейди по нічних клубах Києва з метою роздавання повісток чоловікам призовного віку, які порушують комендантську годину.