Раздача повесток – это не призыв: в ВСУ объяснили, зачем украинцев вызывают в военкоматы

В 90% случаев военнобязанных не отправляют в армию, а просто уточняют данные для ведения учета.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач объяснил, как происходит мобилизация и зачем украинцам раздают повестки на улицах. Он дал интервью телеканалам ICTV и "UA: Перший".

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По словам Романа Горбача, людей, которым выдают повестки на пляжах, блокпостах, улицах или других публичных местах не обязательно сразу забирают служить и отправляют на передовую. Лишь в единичных случаях центры комплектования (бывшие военкоматы) сразу же призывают мужчину в армию, если он соответствует требованиям.

"Раздача повесток не означает, что военнообязанного гражданина сразу призывают в ряды Вооруженных сил или других военных формирований. В 90% и даже больше — это совсем не так, повестка в первую очередь раздается, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектации и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья", — заявил Роман Горбач.

Представитель ВСУ опроверг мнение, что повестки могут вручать в качестве наказания, например за нарушение правил дорожнего движения. Правоохранители не могут выдать документ, который гарантирует быстрый призыв гражданина — это возможно только после уточнения данных и прохождения медосмотра.

Он добавил, что вручение повестки возможно в любом месте, где это не запрещено законом. Начальники центров комплектования сами выбирают места, где можно с большей вероятностью встретить потенциальных призывников и выполнить задачу по набору людей в ряды ВСУ, в том числе вести учет военнообязанных и собирать актуальную информацию о них.

Вручить повестку может не только представитель центра комплектования, но также главы ОТГ, работодатели (руководители организаций) и сотрудники уполномоченных структур, таких как Нацполиция. Обычно воинские части укомплектовуют по территориальному принципу — в зависимости от количества людей в регионах. В первую очередь в армию забирают людей с необходимыми специальностями, поэтому в Украине сейчас много немобилизованных добровольцев.

"Если бы каждый гражданин понимал ответственность, которая сейчас возлагается на всех нас, проникся ею и выполнял все, что от него требует законодательство, то эти повестки вообще не нужно было бы вручать", — прокомментировал Роман Горбач ситуацию с мобилизацией в Украине.

Ранее адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Владимир Адонин рассказал, что будет, если военнообязанный отказывается от призыва. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, но уклонисты часто идут на сделку со следствием и получают менее суровые санкции. По словам юриста, в украинской судебной практике насчитывются десятки приговоров за уклонение от призыва.

15 июля стало известно, что петиция о запрете выдачи повесток на улице набрала 25 тысяч подписей. Теперь президент Украины обязан ее рассмотреть и дать свой ответ.