Мобилизация или суд. Что будет, если военнообязанный отказывается от призыва

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Законом об уголовной ответственности предусмотрен ряд статей, которыми закреплены виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации. Такими статьями являются:

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статья 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

– уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период; статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации;

– уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации; статья 337 УК Украины – уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Наиболее распространена в настоящее время ст. 336 УК Украины – уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).

По закону отказавшийся служить может получить тюремный срок от трех до пяти лет. На практике уклонисты получают более легкое наказание

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины, выступает военнообязанное лицо. Если ему должным образом сообщили в установленном законом порядке об обязанности явки на общую мобилизацию, к призывному участку определенного центра комплектования и социальной поддержки, а человек уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Для квалификации действий человека по ст. 366 УК Украины следует установить действительный умысел и цель именно в уклонении от призыва во время мобилизации, а также противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Судебная практика довольно быстро сформировалась в этой плоскости и насчитывает десятки приговоров о привлечении к ответственности виновных. Почти во всех случаях "стороны идут на сделку".

Часто человеку предлагается заключить соглашение со стороной обвинения (прокурором) о признании виновности. Содержание такого соглашения и порядок судебного производства в случае его заключения предусмотрены статьями 472, 474 УПК Украины.

Такое соглашение утверждается приговором, если суд убедится, что соглашение может быть утверждено, и назначает согласованную сторонами меру наказания. Чаще всего виновное лицо и прокурор в соглашении о признании виновности согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть наказание с испытанием.

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Согласно ч. 2, 3, 4 ст. 75 УК Украины, суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о признании вины, если сторонами соглашения согласовано наказание в виде исправительных работ, служебное ограничение для военнослужащих, ограничение свободы, лишение свободы на срок не более пяти лет, а также согласовано освобождение от отбывания наказания с испытанием.

В таком случае суд принимает решение освободить осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности. Продолжительность испытательного срока и обязанности, возлагаемые на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием, определяются судом.

Уклонение от службы в военное время в суде обычно ведет к назначенному судом наказанию с испытанием, что на практике означает отсутствие тюремного заключения.

Испытательный срок устанавливается судом продолжительностью от одного года до трех лет. После установления судом испытательного срока на виновное лицо возлагаются определенные обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины.

На практике при установлении испытательного срока при утверждении соглашения о признании виновности в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, на виновное лицо возлагаются следующие обязанности:

• периодически появляться для регистрации в соответствующее государственное учреждение по пробации;

• уведомлять это учреждение об изменении места жительства, работы или учебы.

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