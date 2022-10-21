Принудительно, с компенсацией. Когда и как государство может отобрать имущество у бизнеса

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Принудительное отчуждение имущества – это лишение права собственности на индивидуально определенное имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности. Такое имущество переходит в собственность государства при предварительном или последующем полном возмещении его стоимости. Этот термин касается любого имущества, кроме того, что находится в государственной собственности. А вот изъятие имущества касается только государственных предприятий, лишающихся прав хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом.

В сентябре вступил в силу закон об оптимизации процедуры лишения права собственности на имущество. Среди новаций – правом принятия решений наделили СНБО. Теперь Совет должен решать, есть ли необходимость принудительного отчуждения или изъятия движимого имущества в пользу предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также отчуждения имущества, расположенного в 30 км от зоны боевых действий и оккупированных территорий.

Право государственной собственности на такое имущество возникает со дня вступления в силу указа Президента Украины по указанному решению СНБО. То есть, речь идет не об отчуждении в пользу армии, а об отчуждении имущества, которое могут использовать предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Это означает, что потенциально отчужденным может быть определенное производственное оборудование, расположенное вблизи зон боевых действий или оккупированных территорий.

Государство может отчуждать оборудование предприятий, которые расположены около зоны боевых действий

Вне зависимости от вида лишения права собственности на имущество, закон разделяет имущество на частное, коммунальное и государственное. Изъять могут, что угодно, – здания, сооружения, машины, оборудование, нематериальные активы, малоценные и быстро изнашивающиеся предметы, производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, незавершенное капитальное строительство и другие ценности.

Однако изъятие и отчуждение имущества должно фиксироваться. Во-первых, обязательно нужно составить акт.

В таком акте отмечают следующее:

название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества;

сведения о владельце имущества:

- для юридических лиц – полное наименование, местонахождение и идентификационный код;

- для физических лиц — фамилия, имя, отчество, постоянное местожительство и идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и других обязательных платежей, кроме лиц, которые по религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного номера;

сведения о документе, устанавливающем право собственности на имущество (при наличии);

описание имущества, достаточное для идентификации:

- для недвижимости – сведения о местонахождении (адрес);

- для движимого имущества (наземные, водные и воздушные транспортные средства) — сведения о регистрационном номере, марке, модели, номере шасси, годе выпуска и других данных;

сумма выплаченных средств (при предварительном полном возмещении стоимости имущества).

Акт подписывается собственником или его законным представителем и уполномоченными лицами военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества, и скрепляется печатями военного командования.

В случае принудительного отчуждения имущества к акту прилагается документ, содержащий заключение о стоимости имущества на дату его оценки, которая проводилась в связи с принятием решения о его принудительном отчуждении. Экземпляр акта и документ, содержащий вывод о стоимости, вручаются под расписку владельцу имущества или его представителю.

Оформлением акта и оплатой расходов на оценку отчуждаемого имущества должно заниматься военное командование за счет средств госбюджета.

[ + – ] Если к бизнесу обратились с тем, чтобы забрать автомобили или недвижимость, следует узнать условия - особенно, что касается компенсации Фото: УНИАН

Компенсация – не последнее, что волнует бизнес в таких случаях. Вообще, должно быть официальное заключение эксперта по оценке. Однако закон допускает возможность проведения оценки без привлечения профессионального оценщика и согласования собственника (в случае отказа последнего). Эта норма несет значительные риски, что собственник активов не получит справедливую компенсацию по рыночным ценам.

Именно из-за рисков для собственников активов, согласно закону, оценку, по которой предыдущему собственнику была возмещена стоимость принудительно отчужденного имущества, можно обжаловать в суде.

Сейчас бизнес продолжает сталкиваться с противоречивыми действиями, особенно когда заходит вопрос о лишении права собственности на любое имущество. С начала полномасштабного вторжения крупные и малые предприятия активно волонтерят и перечисляют часть прибыли на нужды ВСУ, поэтому в бизнес-кругах могут негативно отнестись к решению военного командования о необходимости принудительного отчуждения имущества.

В любом случае, бизнесу следует помнить, что при первых проявлениях заинтересованности к его имуществу со стороны местных властей или представителей военного командования, нужно непременно обратиться к юристам для минимизации рисков безосновательного лишения права собственности или для сопровождения процесса адекватной оценки имущества и компенсации его реальной стоимости.

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