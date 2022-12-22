Может быть тюрьма. Что говорит закон об уклонении от призыва во время мобилизации

"Наиболее распространенная в настоящее время ст. 336 УК Украины – уклонение. Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет". Комментарий эксперта.

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Учитывая распространение информации о возможной эскалации на фронте в первые месяцы 2023 года, в обществе снова заговорили об очередности мобилизации, ее порядке и ответственности за нарушение условий мобилизации.

Термин "мобилизация" закреплен в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там указано, в частности, что мобилизация может быть общей или частичной и производиться открыто или скрыто. Указом президента Украины № 69/2022 от 24 февраля 2022 года введена общая открытая мобилизация. Мобилизация продлена до 19 февраля 2023 года.

Если, начиная с 24 февраля 2022 года, лицо не прибыло самостоятельно в территориальный центр комплектования (ранее военкомат) или нарушило условия воинского учета, то, вероятно, его не будут сразу привлекать к ответственности, а, скорее всего, предложат получить одну из разновидностей повесток.

Повестки бывают нескольких видов:

повестка для уточнения данных — уточнение военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных, в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы;

— уточнение военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных, в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы; повестка на медкомиссию – эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к воинской службе;

– эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к воинской службе; повестка на призыв в ВСУ – вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь за собой ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от срочной службы). Повестки для призыва в армию без предварительного вызова на медосмотр на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно.

– вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Повестки для призыва в армию без предварительного вызова на медосмотр на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно. повестка прибыть на призывной участок. Это может быть повестка "явиться с вещами", что не означает немедленную отправку в армию, повестка "предлагаю" и "приказываю" или мобилизационное предписание. Последняя вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии при условии признания годным к службе в армии и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).

В дальнейшем, в случае игнорирования вызова по одной из указанных повесткой, полученной под роспись от уполномоченного лица, возникает ответственность.

Следует различать административную ответственность от уголовной. Статьей 210 КУоАП предусмотрена административная ответственность за нарушение правил воинского учета. В частности, неявка военнообязанного, резервиста или призывника в территориальный центр комплектования без уважительных причин по вызову.

По этой же статье военнообязанный или призывник несут ответственность за уклонение от представления военному комиссариату сведений об изменении места жительства, образования, места работы, должности.

Статьей 210-1 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, например:

неявка по вызову в территориальный центр комплектования для постановки на воинский учет и определение назначения на военное время;

непредоставление в установленном порядке при мобилизации здания, сооружения, транспортных средств и другого имущества, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом.

Ответственность должностных лиц предприятий, учреждений, организаций наступает за невыполнение возложенных на них обязанностей, предусмотренных ст. 21 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также следует помнить о статье 211 КУоАП, поскольку за порчу или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату, тоже предусмотрена ответственность.

[ + – ] Военнообязанный или призывник несут ответственность за уклонение от представления в военный комиссариат сведений об изменении места жительства, образования, места работы, должности Фото: ТСН

Другая ситуация с уголовной ответственностью по обеспечению призыва и мобилизации.

Статья 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

Статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации;

Статья 337 УК Украины — уклонение от воинского учета или учебного (специального) собрания.

Наиболее распространена в настоящее время ст. 336 УК Украины – уклонение. Уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Согласно закону, он распространяется на военнообязанного человека, который, будучи должным образом уведомлен в установленном законом порядке об обязанности явки на общую мобилизацию к призывному участку определенного центра комплектования и социальной поддержки, уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Для квалификации действий лица по ст. 366 УК Украины следует установить действительный умысел и цель именно уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Судебная практика довольно быстро сформировалась в этой плоскости и насчитывает десятки приговоров о привлечении к ответственности виновных. Чаще всего, виновное лицо идет на соглашение с прокурором, после чего ему согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть, наказание с испытанием.

В таком случае суд освобождает осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного испытательного срока не совершит новое уголовное правонарушение и исполнит возложенные на него обязанности. Продолжительность испытательного срока и обязанности, возлагаемые на виновного, освобожденного от отбывания наказания с испытанием, определяются судом.

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