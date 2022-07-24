"Обов'язок кожного громадянина": у МВС пояснили роздачу повісток українцям на вулицях та блокпостах

Заступник голови МВС Євген Єнін вважає несправедливим, що деякі військовозобов'язані чоловіки дозволяють собі відпочивати на пляжах, тоді як інші добровільно пішли на війну, а деякі з них загинули.

У Міністерстві внутрішніх справ, відповідаючи на питання про те, як можна врегулювати роздачу повісток у військкомат, не видаючи їх на вулицях та блокпостах, заявили, що захист держави є обов'язком кожного громадянина. Про це сказав перший заступник глави МВС Євген Єнін в інтерв'ю "Телеграфу".

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"Згідно з Конституцією України, участь у захисті нашої держави є обов'язком кожного громадянина", — сказав він.

Чиновник вважає, що захист власної країни є привілеєм і до лав збройних сил мають йти найкращі. Тому що держава їм довіряє зброю, а від їхньої моральної подоби залежить обороноздатність країни.

"Треба визначитися: ми хочемо якнайшвидше отримати наші території звільненими чи ми покладатимемося виключно на добровольців?", — поцікавився заступник голови МВС.

Євген Єнін вважає несправедливим, що деякі військовозобов'язані чоловіки дозволяють собі відпочивати на пляжах, у басейнах та на вечірках, тоді як інші пішли на війну добровільно, а деякі з них загинули.

"При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. Але вони вважали за свій обов'язок іти на фронт", — сказав чиновник.

Нагадаємо, 15 липня електронна петиція про заборону видачі повісток на вулиці, АЗС та блокпостах набрала необхідні 25 тисяч голосів за два тижні і тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Автор ініціативи вважає, що українці не мають доступу до інформації про хвилі мобілізації в країні.

11 липня глава МВС Денис Монастирський пояснив роздачу повісток на вулиці та інших громадських місцях тим, що багато військовозобов'язаних чоловіків не стоять на військовому обліку за місцем проживання. За його словами, поліцейські не порушують закон, а діють на прохання військових.

Тим часом у ЗСУ заявили, що отримання повістки — не обов'язковий призов. У 90% випадків військовозобов'язаних не відправляють до армії, а просто уточнюють дані для обліку.