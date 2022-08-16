Зеленський ввів до Ставки Верховного Головнокомандувача нових чиновників: хто ці люди

До складу Ставки увійшли новий командувач Силами спеціальних операцій та командувач Силами територіальної оборони ЗСУ. Колишній голова СБУ Іван Баканов вибув із військового органу.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це йдеться в президентському указі від 16 серпня.

Глава держави вирішив ввести до складу Ставки таких військових чиновників:

Василя Малюка, першого заступника голови Служби безпеки України,

Ігоря Танцюру, командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України (ЗСУ),

Віктора Хоренка, нового командувача Силами спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Зеленський затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя — командувача Національної гвардії України.

Цим же указом президент України вивів зі складу Ставки:

Івана Баканова, колишнього голову СБУ,

Григорія Галагана, колишнього командувача ССО,

Юрія Галушкіна, екскомандувача Силами територіальної оборони.

Ставка Верховного Головнокомандувача — що це за орган?

У зв'язку з початком повномасштабної війни України з Росією 24 лютого створено Ставку Верховного Головнокомандувача. Це орган найвищого військового керівництва, створений для стратегічного управління військовими формуваннями.

Члени Ставки ведуть стратегічний контроль над ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 15 серпня поінформував про суть чергового засідання Ставки.

"Обговорили поточну військово-стратегічну ситуацію, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача", — зазначив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада 15 серпня продовжила в Україні воєнний стан та терміни загальної мобілізації до 21 листопада. Законопроєкт вніс до Ради президент.

Зеленський раніше відреагував на петицію, автор якої закликав дозволити виїжджати з України чоловікам віком від 18 до 60 років без воєнного досвіду. Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ комплектуються військовозобов'язаними без військового досвіду, але які пройшли підготовку у навчальних військових частинах.

Президент України указом від 15 серпня створив Консультативну раду з деокупації Криму. В Офісі президента заявили, що Крим незабаром демілітаризують і півострів стане туристичною та культурною перлиною України.