Крим все ближче до звільнення: Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції півострова

Передбачається, що серед завдань ради будуть захист інтересів та прав громадян України, подолання наслідків війни, а також відновлення територіальної цілісності.

Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 15 серпня.

Як зазначається у документі, відповідний орган при президенті було створено у межах Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яку ухвалили 24 березня минулого року.

Серед завдань Консультативної ради внесення пропозицій щодо:

захист інтересів та прав громадян України;

діяльності міжнародного координаційного механізму "Кримська платформа";

питання, що стосуються відновлення територіальної цілісності країни;

подолання наслідків війни РФ проти України та відшкодування шкоди, заподіяної громадянам.

Склад Консультативної ради затверджує Зеленський. Його главою також є глава держави, а секретарем — постійний представник глави держави у Криму. Нині це Таміла Ташева.

Раніше ми повідомляли, що вибухи в Криму вдарили по можливостях авіації Чорноморського флоту РФ. Інцидент на аеродромі, на думку міноборони Великобританії, міг статися через детонацію незакритих складів із боєприпасами.

Нагадаємо, що у Криму погрожують "повномасштабною війною", якщо Україна вирішить повернути півострів. Окупаційна влада побоюється проведення міжнародного саміту "Кримська платформа".