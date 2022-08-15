Крим все ближче до звільнення: Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції півострова
Передбачається, що серед завдань ради будуть захист інтересів та прав громадян України, подолання наслідків війни, а також відновлення територіальної цілісності.
Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 15 серпня.
Як зазначається у документі, відповідний орган при президенті було створено у межах Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території півострова, яку ухвалили 24 березня минулого року.
Серед завдань Консультативної ради внесення пропозицій щодо:
- захист інтересів та прав громадян України;
- діяльності міжнародного координаційного механізму "Кримська платформа";
- питання, що стосуються відновлення територіальної цілісності країни;
- подолання наслідків війни РФ проти України та відшкодування шкоди, заподіяної громадянам.
Склад Консультативної ради затверджує Зеленський. Його главою також є глава держави, а секретарем — постійний представник глави держави у Криму. Нині це Таміла Ташева.
Раніше ми повідомляли, що вибухи в Криму вдарили по можливостях авіації Чорноморського флоту РФ. Інцидент на аеродромі, на думку міноборони Великобританії, міг статися через детонацію незакритих складів із боєприпасами.
Нагадаємо, що у Криму погрожують "повномасштабною війною", якщо Україна вирішить повернути півострів. Окупаційна влада побоюється проведення міжнародного саміту "Кримська платформа".