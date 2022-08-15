Крым все ближе к освобождению: Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции полуострова

Предполагается, что среди задач совета будут защита интересов и прав граждан Украины, преодоление последствий войны, а также восстановление территориальной целостности

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, а также Севастополя. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 15 августа.

Как отмечается в документе, соответствующий орган при президенте был создан в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, которую приняли 24 марта прошлого года.

Среди задач Консультативного совета внесение предложений по:

защите интересов и прав граждан Украины;

деятельности международного координационного механизма "Крымская платформа";

вопросам, которые касаются восстановления территориальной целостности страны;

преодолению последствий войны РФ против Украины и возмещение вреда, причиненного гражданам.

Состав Консультативного совета утверждает Зеленский. Его главой также является глава государства, а секретарем — постоянный представитель главы государства в Крыму. Сейчас это Тамила Ташева.

Ранее мы сообщали, что взрывы в Крыму ударили по возможностям авиации Черноморского флота РФ. Инцидент на аэродроме, по мнению минобороны Великобритании, мог произойти из-за детонации незакрытых складов с боеприпасами.

Напомним, что в Крыму угрожают "полномасштабной войной", если Украина решит вернуть полуостров. Оккупационные власти опасаются проведения международного саммита "Крымская платформа".