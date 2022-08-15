Крым все ближе к освобождению: Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции полуострова
Предполагается, что среди задач совета будут защита интересов и прав граждан Украины, преодоление последствий войны, а также восстановление территориальной целостности
Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, а также Севастополя. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 15 августа.
Как отмечается в документе, соответствующий орган при президенте был создан в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, которую приняли 24 марта прошлого года.
Среди задач Консультативного совета внесение предложений по:
- защите интересов и прав граждан Украины;
- деятельности международного координационного механизма "Крымская платформа";
- вопросам, которые касаются восстановления территориальной целостности страны;
- преодолению последствий войны РФ против Украины и возмещение вреда, причиненного гражданам.
Состав Консультативного совета утверждает Зеленский. Его главой также является глава государства, а секретарем — постоянный представитель главы государства в Крыму. Сейчас это Тамила Ташева.
Ранее мы сообщали, что взрывы в Крыму ударили по возможностям авиации Черноморского флота РФ. Инцидент на аэродроме, по мнению минобороны Великобритании, мог произойти из-за детонации незакрытых складов с боеприпасами.
Напомним, что в Крыму угрожают "полномасштабной войной", если Украина решит вернуть полуостров. Оккупационные власти опасаются проведения международного саммита "Крымская платформа".