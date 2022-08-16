"Обов'язок усього народу": президент відповів на петицію про дозвіл виїзду з України чоловікам без військового досвіду

Володимир Зеленський нагадав, що захист батьківщини — це обов'язок кожного та що всі громадяни України, згідно з Конституцією, мають рівні права.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом дозволити виїзд із України чоловікам віком від 18 до 60 років, які не мають військового досвіду. Відповідь глави держави з'явилася напередодні, 15 серпня, на сайті офіційного інтернет-представництва президента.

Зеленський нагадав, що захист суверенітету й територіальної цілісності держави — це справа й обов'язок усього народу.

Крім того, всі українці мають рівні права та свободи, які їм гарантує Конституція. Тому для категорії чоловіків без військового досвіду під час російсько-української війни держава не може зробити жодних послаблень.

"Комплектування ЗСУ й інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду й раніше не проходили військову службу, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах", — написав президент.

Зеленський особливо наголосив, що чоловіки без досвіду ведення бойових дій можуть залучатися до оборонних робіт.

Щодо пропозиції про дозвіл чоловікам без військового досвіду вільно залишати територію України у воєнний час, Володимир Зеленський відповів таке:

"Я звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати підняті в електронній петиції питання. Про відповідні результати автора електронної петиції проінформує Кабінет міністрів України".

Що цьому передувало

Звернення до президента України з'явилось на сайті електронних петицій ще 19 травня. Петицію подала Юлія Олександрівна Булавіна.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави в Україну повернулося понад 110 тисяч чоловіків. Понад 100 тисяч добровольців записалися в Територіальну оборону. Понад 20 тисяч охочих поповнили лави Міжнародного Легіону.

Усе це, на думку Булаївної, дає право чоловікам віком від 18 до 60 років без бойового досвіду безперешкодно перетинати український кордон під час воєнного стану.

"Воювати повинні боєздатні люди. Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців, які можуть воювати на інформаційному фронті й бути кориснішими, працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами", — написала Булавіна.

Зауважимо, що за відведений законом час електронне звернення до президента підписали 27 тисяч 260 українців із 25 тисяч необхідних.

До речі, Юлія Булавіна — авторка ще однієї петиції. У ній жінка вимагає від президента дозволити виїзд із території України всім біженцям. У тому числі й чоловікам віком від 18 до 60 років. За її словами, якщо цього не зробити, на Україну чекає економічна та гуманітарна катастрофа.

Петицію можна підписувати ще три дні. Але необхідної кількості голосів вона не набере, адже станом на 16 серпня її підписали лише 154 особи.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України. Глава держави обґрунтував необхідність загальної мобілізації, але доручив Кабміну розглянути запровадження пріоритету для добровольців.

Фокус також писав, що секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов закликав чоловіків не тікати за кордон. Роботи в Україні, за оцінкою секретаря РНБО, більш ніж достатньо. На його думку, чоловіки, які не бажають воювати, повинні допомагати українській армії, а не сплачувати податки в інших країнах.