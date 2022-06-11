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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Обов'язок кожного": Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків з України

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Володимир Зеленський
Фото: Скриншот | Президент України Володимир Зеленський на пресконференції

Глава держави обґрунтував необхідність загальної мобілізації, але доручив Кабміну розглянути запровадження пріоритету для добровольців.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про скасування заборони на виїзд з України для чоловіків, але відмовився її задовольняти. Відповідь з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва президента 10 червня.

У зв'язку з війною уряд заборонив випускати з України чоловіків віком від 18 до 60 років, проте Олександр Гуміров вирішив оскаржити це рішення і 18 травня зареєстрував петицію із пропозицією надати добровольцям пріоритет під час мобілізації. За законом, щоб президент розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів — ініціатива про зняття заборони отримала понад 27 тисяч.

У своїй відповіді Володимир Зеленський наголосив, що згідно з Конституцією захист держави є обов'язком усього народу України. В умовах воєнного чи надзвичайного стану Кабінет міністрів може обмежувати конституційні права громадян, які діють у мирний час, зокрема на вільний перетин кордону. Президент наголосив, що заборона на виїзд чоловіків із країни буде знята лише після зняття воєнного стану в Україні.

Щодо пропозиції про пріоритет набору в армію добровольців, Володимир Зеленський заявив наступне:

"Я звернувся до Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед працівників прикордонних пунктів пропуску та територіальних. центрів комплектування та соціальної підтримки".

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У травні Кабмін дозволив виїжджати з України деяким військовозобов'язаним чоловікам. Згідно з ухвалою, заборона не поширюється на водіїв, залізничників та спортсменів, при цьому максимальний термін перебування за кордоном становить 45 днів.

Пізніше у МВС запропонували дозволити чоловікам залишати Україну за $5000. На думку радника міністра Віктора Андрусіва, таким чином українці, які виїжджають, зможуть підтримувати економіку країни, поки менш заможні громадяни захищатимуть її в лавах збройних сил.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позбавлення громадянства українців, які втекли від мобілізації. Згідно з документом, такі санкції мають зачепити чоловіків, які не повертаються на батьківщину через 30 днів після перетину кордону.