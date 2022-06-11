"Обов'язок кожного": Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків з України

Глава держави обґрунтував необхідність загальної мобілізації, але доручив Кабміну розглянути запровадження пріоритету для добровольців.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про скасування заборони на виїзд з України для чоловіків, але відмовився її задовольняти. Відповідь з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва президента 10 червня.

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У зв'язку з війною уряд заборонив випускати з України чоловіків віком від 18 до 60 років, проте Олександр Гуміров вирішив оскаржити це рішення і 18 травня зареєстрував петицію із пропозицією надати добровольцям пріоритет під час мобілізації. За законом, щоб президент розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів — ініціатива про зняття заборони отримала понад 27 тисяч.

У своїй відповіді Володимир Зеленський наголосив, що згідно з Конституцією захист держави є обов'язком усього народу України. В умовах воєнного чи надзвичайного стану Кабінет міністрів може обмежувати конституційні права громадян, які діють у мирний час, зокрема на вільний перетин кордону. Президент наголосив, що заборона на виїзд чоловіків із країни буде знята лише після зняття воєнного стану в Україні.

Щодо пропозиції про пріоритет набору в армію добровольців, Володимир Зеленський заявив наступне:

"Я звернувся до Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед працівників прикордонних пунктів пропуску та територіальних. центрів комплектування та соціальної підтримки".

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У травні Кабмін дозволив виїжджати з України деяким військовозобов'язаним чоловікам. Згідно з ухвалою, заборона не поширюється на водіїв, залізничників та спортсменів, при цьому максимальний термін перебування за кордоном становить 45 днів.

Пізніше у МВС запропонували дозволити чоловікам залишати Україну за $5000. На думку радника міністра Віктора Андрусіва, таким чином українці, які виїжджають, зможуть підтримувати економіку країни, поки менш заможні громадяни захищатимуть її в лавах збройних сил.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позбавлення громадянства українців, які втекли від мобілізації. Згідно з документом, такі санкції мають зачепити чоловіків, які не повертаються на батьківщину через 30 днів після перетину кордону.