"Долг каждого": Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины

Глава государства обосновал необходимость всеобщей мобилизации, но поручил Кабмину рассмотреть введение приоритета для добровольцев.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин, но отказался ее удовлетворять. Ответ появился на сайте Официального интернет-представительства президента 10 июня.

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В связи с войной правительство запретило выпускать из Украины мужчин возрастом от 18 до 60 лет, однако Александр Гумиров решил оспорить это решение и 18 мая зарегистрировал петицию с предложением дать добровольцам приоритет во время мобилизации. По закону, чтобы президент рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей — инициатива о снятии запрета получила более 27 тысяч.

В своем ответе Владимир Зеленский обратил внимание, что согласно Конституции защита государства является обязанностью всего народа Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения Кабинет министров может ограничивать конституционные права граждан, которые действуют в мирное время, в том числе на свободное пересечение границы. Президент подчеркнул, что запрет на выезд мужчин из страны будет снят только после снятия военного положения в Украине.

Что касается предложения о приоритете набора в армию добровольцев, Владимир Зеленский заявил следующее:

"Я обратился к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

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В мае Кабмин разрешил выезжать из Украины некоторым военнообязанным мужчинам. Согласно постановлению, запрет не распространяется на водителей, железнодорожников и спортсменов, при этом максимальный срок пребывания за рубежом составляет 45 дней.

Позже в МВД предложили разрешить мужчинам покидать Украину за $5000. По мнению советника министра Виктора Андрусива, таким образом выезжающие украинцы смогут поддерживать экономику страны, пока менее состоятельные граждане будут защищать ее в рядах вооруженных сил.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации. Согласно документу, такие санкции должны коснутся мужчин, которые не возвращаются на родину спустя 30 дней после пересечения границы.