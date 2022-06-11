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"Долг каждого": Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины

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Владимир Зеленский
Фото: Скриншот | Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции

Глава государства обосновал необходимость всеобщей мобилизации, но поручил Кабмину рассмотреть введение приоритета для добровольцев.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин, но отказался ее удовлетворять. Ответ появился на сайте Официального интернет-представительства президента 10 июня.

В связи с войной правительство запретило выпускать из Украины мужчин возрастом от 18 до 60 лет, однако Александр Гумиров решил оспорить это решение и 18 мая зарегистрировал петицию с предложением дать добровольцам приоритет во время мобилизации. По закону, чтобы президент рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей — инициатива о снятии запрета получила более 27 тысяч.

В своем ответе Владимир Зеленский обратил внимание, что согласно Конституции защита государства является обязанностью всего народа Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения Кабинет министров может ограничивать конституционные права граждан, которые действуют в мирное время, в том числе на свободное пересечение границы. Президент подчеркнул, что запрет на выезд мужчин из страны будет снят только после снятия военного положения в Украине.

Что касается предложения о приоритете набора в армию добровольцев, Владимир Зеленский заявил следующее:

"Я обратился к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

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В мае Кабмин разрешил выезжать из Украины некоторым военнообязанным мужчинам. Согласно постановлению, запрет не распространяется на водителей, железнодорожников и спортсменов, при этом максимальный срок пребывания за рубежом составляет 45 дней.

Позже в МВД предложили разрешить мужчинам покидать Украину за $5000. По мнению советника министра Виктора Андрусива, таким образом выезжающие украинцы смогут поддерживать экономику страны, пока менее состоятельные граждане будут защищать ее в рядах вооруженных сил.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации. Согласно документу, такие санкции должны коснутся мужчин, которые не возвращаются на родину спустя 30 дней после пересечения границы.