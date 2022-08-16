"Обязанность всего народа": президент ответил на петицию о разрешении выезда из Украины мужчинам без военного опыта

Владимир Зеленский напомнил, что защита отечества — это долг каждого и что все граждане Украины, согласно Конституции, имеют равные права.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом разрешить выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим военного опыта. Ответ главы государства появился накануне, 15 августа, на сайте Официального интернет-представительства президента.

Зеленский напомнил, что защита суверенитета и территориальной целостности государства – это дело и обязанность всего народа.

Кроме того, все украинцы имеют равные права и свободы, которые им гарантирует Конституция. Поэтому для категории мужчин без военного опыта во время российско-украинской войны государство не может сделать никаких послаблений.

"Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и ранее не проходивших военную службу, но прошедших подготовку в учебных воинских частях", — написал президент.

Зеленский особо подчеркнул, что мужчины без опыта ведения боевых действий могут привлекаться к оборонительным работам.

Что касается предложения о разрешении мужчина без военного опыта свободно покидать территорию Украины в военное время, Владимир Зеленский ответил следующее:

"Я обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой обработать поднятые в электронной петиции вопросы. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет министров Украины".

Что этому предшествовало

Обращение к президенту Украины появилось на сайте электронных петиций еще 19 мая. Петицию подала Юлия Александровна Булавина.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в Украину возвратились более 110 тысяч мужчин. Более 100 тысяч добровольцев записались в Территориальную оборону. Более 20 тысяч желающих пополнили ряды Интернационального Легиона.

Все то, по мнению Булаивной, дает право мужчинам от 18 до 60 лет без боевого опыта беспрепятственно пересекать украинскую границу во время военного положения.

"Воевать должны боеспособные люди. Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных-, технических- и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами", — написала Булавина.

Заметим, что за отведенное законом время электронное обращение к президенту подписали 27 тысяч 260 украинцев из 25 тысяч необходимых.

К слову, Юлия Булавина — автор еще одной петиции. В ней женщина требует от президента разрешить выезд с территории Украины всем беженцам. В том числе и мужчинам от 18 до 60 лет. По ее словам, если этого не сделать, Украину ожидает экономическая и гуманитарная катастрофа.

Петицию можно подписывать еще три дня. Но необходимого количества голосов она не наберет. Ведь по состоянию на 16 августа ее подписали всего 154 человека.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины. Глава государства обосновал необходимость всеобщей мобилизации, но поручил Кабмину рассмотреть введение приоритета для добровольцев.

Фокус также писал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал мужчин не бежать за границу. Работы в Украине, по оценке секретаря СНБО, более чем достаточно. По его мнению, не желающие воевать мужчины должны помогать украинской армии, а не платить налоги в других странах.