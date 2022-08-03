Прячутся за женской юбкой: Данилов призвал мужчин не бежать за границу

Работы в Украине, по оценке секретаря СНБО, более чем достаточно. По его мнению, не желающие воевать мужчины должны помогать украинской армии, а не платить налоги в других странах.

В Украине хватает работы, нежелающие воевать с российскими оккупантами мужчины должны помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "24 канала".

Данилова просили прокомментировать петицию к президенту Украины Владимиру Зеленского, авторы которой требуют снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта. Данная петиция набрала более 27 тыс. голосов.

[ + – ] Петиция об отмене ограничений на выезд за границу для мужчин набрала более 27 тыс. голосов

Секретарь СНБО назвал альтернативу – помогать ребятам, которые воюют на фронте.

"Работы в стране очень-очень много. Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Находите возможность помогать", – заявил он.

Данилов считает несправедливыми бегство мужчин из страны во время войны.

По словам Данилова, нужно выполнять все нормативные акты и законы Украины и тогда "все быстро станет на свои места".

"Выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать – послушайте, ну так нельзя. Работы в нашей стране более чем достаточно, работы для фронта. Даже если вы где-то работаете и платите налоги – это тоже большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите сбежать туда и там устроиться на работу, будете там платить налоги? Несправедливо", – заключил секретарь.

[ + – ] Данилов комментирует петицию о выезде мужчин за границу на 34-й минуте

Петиция о выезде мужчин – что хотят ее авторы?

Автор петиции утверждает, что воевать с российскими агрессорами должны боеспособные люди.

"Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных, технических и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами", – говорится в тексте.

Ввод ограничений на выезд из Украины мужчин, по мнению создателя петиции, напоминает советские практики. В качестве примера он приводит статью 35 Конституции Эстонии, которая запрещает любые ограничения на выезд из страны, кроме случаев связанных с уголовными производствами.

Напомним, что МВД Украины ужесточило требования к водителям, которые выезжают за границу на автотранспорте. Обязательное условие для выезда – наличие страховки "Зеленая карта".

В Украине действуют подпольные схемы переправки мужчин в другие страны. СБУ недавно задержала киевлянина, который помог 20 военнообязанным мужчинам выехать из Украины.

В этом же месяце СБУ ликвидировала в Харькове фирму, которая выдавала диверсантам из РФ поддельные паспорта и помогала им легализоваться в Украине.