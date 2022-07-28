Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове, — СБУ (фото)

Для изготовления поддельных документов за $4 тыс. подозреваемый задействовал свои связи в правоохранительных органах.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации фирмы, которая помогала легализироваться на территории Украины гражданам РФ и выдавала им фальшивые украинские паспорта. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Правоохранители утверждают, что клиентами разоблаченной фирмы, получавшие украинские паспорта, были граждане РФ, которые выполняли диверсионно-разведывательную деятельность в пользу страны-агрессора.

Незаконную схему, по данным СБУ, организовал уроженец Донецка, который после оккупации города переехал в Харьков. Для изготовления фейковых паспортов обвиняемый задействовал свои связи в правоохранительных органах, а за услуги с клиентов брал по $4 тысячи.

"Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему $3 тыс. в качестве предоплаты. Причем "заказчик" паспорта, по данным СБУ, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу России и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины. СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал второй транш за готовый паспорт", — говорится в сообщении пресс-центра.

Организатору схемы предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса — "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства". Если вина обвиняемого будет доказана судом — ему грозит до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

В СБУ также отмечают, что гражданин РФ, который заказал изготовление фальшивых документов, находится в поле зрения правоохранителей и в отношении него проводятся процессуальные действия.

[ + – ] Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове [ + – ] Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове [ + – ] Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове [ + – ] Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове

Напомним, ранее СБУ опубликовала кадры уничтожения российских танков Т-72 на передовой. Вражеская техника ВС РФ была ликвидирована с помощью ударных дронов, которые скинули подвешенные бомбы.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски у сотрудников таможенной службы в Закарпатской области, которые, по данным следствия, разрешили без декларирования вывезти из Украины более $28 млн и 1,3 млн. евро.