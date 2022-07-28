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Военный Фокус Российско-украинская война

Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове, — СБУ (фото)

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СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове

Для изготовления поддельных документов за $4 тыс. подозреваемый задействовал свои связи в правоохранительных органах.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации фирмы, которая помогала легализироваться на территории Украины гражданам РФ и выдавала им фальшивые украинские паспорта. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Правоохранители утверждают, что клиентами разоблаченной фирмы, получавшие украинские паспорта, были граждане РФ, которые выполняли диверсионно-разведывательную деятельность в пользу страны-агрессора.

Незаконную схему, по данным СБУ, организовал уроженец Донецка, который после оккупации города переехал в Харьков. Для изготовления фейковых паспортов обвиняемый задействовал свои связи в правоохранительных органах, а за услуги с клиентов брал по $4 тысячи.

"Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему $3 тыс. в качестве предоплаты. Причем "заказчик" паспорта, по данным СБУ, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу России и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины. СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем, когда тот забирал второй транш за готовый паспорт", — говорится в сообщении пресс-центра.

Организатору схемы предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса — "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства". Если вина обвиняемого будет доказана судом — ему грозит до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

В СБУ также отмечают, что гражданин РФ, который заказал изготовление фальшивых документов, находится в поле зрения правоохранителей и в отношении него проводятся процессуальные действия.

СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
Диверсанты ВС РФ получали фальшивые украинские паспорта в Харькове
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы
СБУ задержание паспорта диверсанты Харьков фальшивые документы

Напомним, ранее СБУ опубликовала кадры уничтожения российских танков Т-72 на передовой. Вражеская техника ВС РФ была ликвидирована с помощью ударных дронов, которые скинули подвешенные бомбы.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски у сотрудников таможенной службы в Закарпатской области, которые, по данным следствия, разрешили без декларирования вывезти из Украины более $28 млн и 1,3 млн. евро.