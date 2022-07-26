СБУ опубликовала кадры уничтожения российских танков Т-72 ударными дронами (видео)

С техникой, как утверждают силовики, был ликвидирован российский военнослужащий, который пытался спрятаться под боевой танк.

Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении трех российских танков Т-72 на передовой. Кадры проведения спецоперации опубликовал пресс-центр силового ведомства.

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Сообщается, что в уничтожении трех российских танков Т-72 на передовой участвовали сотрудники военной контрразведки СБУ.

Спецоперация по ликвидации техники ВС РФ проводилась с задействованием ударных дронов. Правоохранители утверждают, что оккупанты пытались замаскировать свои танки Т-72 в полевых условиях.

Однако, как утверждают в силовом ведомстве, беспилотники все равно установили место расположения боевых единиц.

На видеоролике, который был опубликован пресс-центром СБУ, можно увидеть, как военнослужащий, заметив работу ударных дронов, пытался спрятаться под свою технику, но был уничтожен вместе с танком Т-72.

"Наша работа по улучшению статистики потерь России в Украине до сих пор в самом разгаре. На днях еще три Т-72 попали под прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ", — говорится в подписи к опубликованному видеоролику.

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Напомним, ранее СБУ информировала о ликвидации агентурной сети ВС РФ, которая собирала разведывательные данные о подразделениях ВСУ и корректировала ракетные удары по территории Донецкой области. Одной из задержанных оказалась руководитель местной станции "Укрзализныци", которая наводила огонь оккупантов на объекты железной дороги.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила агента ВС РФ, который за 20 тысяч гривен корректировал ракетные удары по территории Украины. Мужчина, по данным правоохранителей, лично проверял место обстрела и передавал куратору из российских спецслужб уточненные данные для осуществления новой атаки. Корректировщика ВС РФ задержали при попытке выехать на оккупированную часть Херсонской области для получения вознаграждения.