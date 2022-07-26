СБУ опублікувала кадри знищення російських танків Т-72 ударними дронами (відео)

З технікою, як стверджують силовики, було ліквідовано російського військовослужбовця, який намагався сховатися під бойовий танк.

Служба безпеки України повідомила про знищення трьох російських танків Т-72 на передовій. Кадри проведення спецоперації опублікував пресцентр силового відомства.

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Повідомляється, що у знищенні трьох російських танків Т-72 на передовій брали участь співробітники військової контррозвідки СБУ.

Спецоперація з ліквідації техніки ЗС РФ проводилася із залученням ударних дронів. Правоохоронці стверджують, що окупанти намагалися замаскувати свої танки Т-72 у польових умовах.

Однак, як стверджують у силовому відомстві, безпілотники все одно встановили місце розташування бойових одиниць.

На відеоролику, опублікованому пресцентром СБУ, можна побачити, як військовослужбовець, помітивши роботу ударних дронів, намагався сховатися під свою техніку, але був знищений разом із танком Т-72.

"Наша робота з покращення статистики втрат Росії в Україні досі в розпалі. Днями ще три Т-72 потрапили під приціл і були також яскраво знищені співробітниками СБУ", — йдеться у підписі до опублікованого відеоролика.

[ + – ] Контррозвідка СБУ ударними дронами знищила російські танки Т-72

Нагадаємо, раніше СБУ інформувала про ліквідацію агентурної мережі ЗС РФ, яка збирала розвідувальні дані про підрозділи ЗСУ та коригувала ракетні удари по території Донецької області. Однією із затриманих виявилася керівниця місцевої станції "Укрзалізниці", яка наводила вогонь окупантів на об'єкти залізниці.

Також повідомлялося, що СБУ викрила агента ЗС РФ, який за 20 тисяч гривень коригував ракетні удари по території України. Чоловік, за даними правоохоронців, особисто перевіряв місце обстрілу та передавав куратору з російських спецслужб уточнені дані для здійснення нової атаки. Коригувальника ЗС РФ затримали в процесі спроби виїхати на окуповану частину Херсонської області для отримання винагороди.