СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари за 20 тисяч гривень (фото)

Завербований, за даними силовиків, особисто перевіряв місце обстрілу та передавав куратору уточнені дані для здійснення нової атаки.

Служба безпеки повідомила про затримання уродженця Запорізької області, який коригував ракетні удари ЗС РФ по Україні за винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними правоохоронців, підозрюваний був ігроманом і мав серйозні фінансові проблеми, тому легко погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ. Затриманий займався збором даних про передислокацію підрозділів Збройних Сил України, а також розташування об'єктів критичної інфраструктури та військових частин.

У СБУ стверджують, що завербований хотів якнайшвидше отримати грошову винагороду і після завдання ракетного удару ЗС РФ по Запорізькій області особисто перевіряв місце обстрілу, а також передавав куратору уточнені дані для здійснення нової атаки.

Правоохоронці також встановили, що агент Росії видав відомості про місцезнаходження підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області, по яких окупанти пізніше стріляли з артилерії. Куратор для виплати винагороди в розмірі 20 тисяч гривень призначив завербовану зустріч на окупованій Херсонщині, але чоловіка затримано під час спроби заїхати на непідконтрольну Києву територію.

Чоловіку висунуто підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". За рішенням суду звинувачений узятий під варту. У разі, якщо Феміда доведе провину, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

[ + – ] Затримано агента РФ, який коригував ракетні удари за 20 тисяч гривень [ + – ] Затримано агента РФ, який коригував ракетні удари за 20 тисяч гривень [ + – ] Затримано агента РФ, який коригував ракетні удари за 20 тисяч гривень

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла про запобігання витоку секретних даних до Росії. Правоохоронці затримали групу агентів РФ, які займалися збиранням розвідувальної інформації, зокрема про оборону Києва.

Також повідомлялося, що СБУ затримала помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" за підозрою у державній зраді.