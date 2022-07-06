СБУ запобігла витоку в Росію секретних даних про оборону Києва (відео)

Одним з агентів російських спецслужб, за даними силовиків, виявилася мешканка Київської області, яка передала ЗС РФ дані про місце проживання бійців ТрО у Ворзелі.

Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі РФ, яка збирала розвіддані про оборону Києва та місця дислокації підрозділів української армії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними правоохоронців, завершено досудове розслідування щодо підозрюваного, який займався збором розвідувальних відомостей про оборону Києва та дислокацію ЗСУ у регіоні. Звинуваченого затримано під час спроби передати кураторам із РФ секретну інформацію.

Завербований, як стверджують у СБУ, також у соцмережах агітував приєднатися до окупаційних військ та виправдовував воєнні злочини загарбників. Якщо суд доведе провину затриманого, йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Ще одним агентом спецслужб РФ, за словами правоохоронців, виявився працівник приладобудівного підприємства Києва. Підозрюваний поширював серед працівників заводу гасла на підтримку ЗС РФ та виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну. Співробітника приладобудівного підприємства вже звільнили і йому пред'явлено підозру у скоєнні правопорушення. Наразі, як зазначають у СБУ, вирішується питання щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді утримування під вартою.

Окрім цього, правоохоронці викрили мешканку Київської області, яка добровільно співпрацювала з ЗС РФ та передавала окупантам інформацію про місце проживання бійців територіальної оборони у Ворзелі. У СБУ стверджують, що звинувачена, окрім збору даних, разом із російськими військовослужбовцями брала участь у мародерстві та розграбуванні домів мирних громадян.

[ + – ] СБУ запобігла витоку в Росію секретних даних про оборону Києва

Нагадаємо, 5 липня СБУ повідомила про викриття та затримання помічника нардепа від фракції "Слуга народу", який співпрацював зі спецслужбами РФ і передавав окупантам секретну інформацію.

Також повідомлялося, що СБУ нейтралізувала агентів РФ, які збирали дані про оборону південних областей України.