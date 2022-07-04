СБУ знешкодила агентів РФ, які збирали дані про оборону південних областей України (відео)

Підозрювані, за даними силовиків, також вели збирання відомостей про переміщення підрозділів ЗСУ, а секретну інформацію передавали через Telegram.

Служба безпеки повідомила про нейтралізацію агентурної мережі спецслужб РФ, яка займалася збором розвідувальних даних про оборону причорноморських регіонів. Про це повідомляє пресцентр силового відомства.

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За даними правоохоронців, у ході операції в Миколаївській області було затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ і передачі секретної інформації.

Обвинувачені займалися збором розвідданих про оборону причорноморських регіонів України, а також переміщення підрозділів Збройних сил на півдні країни. Своїх близьких родичів та інших місцевих жителів, як стверджують у СБУ, затримані вербували як інформаторів.

"Відомості учасники групи передавали своєму російському куратору за допомогою текстових повідомлень і фотоматеріалів із координатами. Для цього використали заздалегідь відпрацьовані анонімні Telegram-канали. Встановлено, що агентурну мережу сформували представники спецслужб Росії для проведення розвідувально-підривної діяльності", — заявили в пресцентрі СБУ й додали, що затримані також агітували мешканців Миколаївської області підтримувати ЗС РФ і виправдовувати дії окупаційних військ на території України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами ведення протиправної діяльності. Досудове розслідування триває, а затриманим пред'явлено підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 114-2 — "Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ";

ч. 2 ст. 111 — "Державна зрада";

ч. 3 ст. 436-2 — "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України".

[ + – ] СБУ ліквідувала в Миколаївській області групу агентів РФ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента спецслужб РФ, який передавав дані для завдання нових ракетних ударів по Україні. За даними правоохоронців, обвинувачений збирав відомості про місцезнаходження підрозділів ЗСУ й об'єктів інфраструктури в Чернігівській області.

Також повідомлялося, що СБУ оприлюднила імена найвпливовіших російських агентів в Україні.