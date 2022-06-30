СБУ затримала агента РФ, який передавав дані для нових ракетних ударів на кордоні України

Підозрюваний, за даними силовиків, мав передавати відомості про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури в Чернігівській області.

Служба безпеки України повідомила про затримання інформатора спецслужб РФ, який збирав розвідувальні дані для здійснення окупантами нових ракетних ударів. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За даними правоохоронців, підозрюваний передав розвідувальні дані своєму спільнику, який перебував на Близькому Сході. Останній також затриманий контррозвідкою СБУ в Чернівецькій області, куди він прибув для здійснення терактів на об'єктах "Укрзалізниці".

Під час слідства встановлено, що чоловіки входили до складу агентурної мережі РФ, яку спеціально створили для підривної діяльності в західних регіонах України. Після того, як куратора затримано в Чернівецькій області, підозрюваний отримав нове завдання від російських спецслужб — збір розвідданих про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та об'єктів інфраструктури на кордоні з Росією на Чернігівщині.

У СБУ стверджують, що отримані відомості ЗС РФ планували використати для здійснення нових ракетних ударів. Затриманому пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу — "Участь у терористичній групі або терористичній організації". Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Якщо його провину буде доведено, звинуваченому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла про диверсанта з Близького Сходу, який готував теракти на об'єктах "Укрзалізниці". За даними правоохоронців, підозрюваний має паспорт громадянина України та за завданням спецслужб РФ мав здійснити диверсії у Чернівецькій області.

Також СБУ повідомляла про затримання коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Києву, Львівській та Донецькій областях.