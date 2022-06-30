СБУ затримала агента РФ, який передавав дані для нових ракетних ударів на кордоні України
Підозрюваний, за даними силовиків, мав передавати відомості про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури в Чернігівській області.
Служба безпеки України повідомила про затримання інформатора спецслужб РФ, який збирав розвідувальні дані для здійснення окупантами нових ракетних ударів. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
За даними правоохоронців, підозрюваний передав розвідувальні дані своєму спільнику, який перебував на Близькому Сході. Останній також затриманий контррозвідкою СБУ в Чернівецькій області, куди він прибув для здійснення терактів на об'єктах "Укрзалізниці".
Під час слідства встановлено, що чоловіки входили до складу агентурної мережі РФ, яку спеціально створили для підривної діяльності в західних регіонах України. Після того, як куратора затримано в Чернівецькій області, підозрюваний отримав нове завдання від російських спецслужб — збір розвідданих про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та об'єктів інфраструктури на кордоні з Росією на Чернігівщині.
У СБУ стверджують, що отримані відомості ЗС РФ планували використати для здійснення нових ракетних ударів. Затриманому пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу — "Участь у терористичній групі або терористичній організації". Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Якщо його провину буде доведено, звинуваченому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла про диверсанта з Близького Сходу, який готував теракти на об'єктах "Укрзалізниці". За даними правоохоронців, підозрюваний має паспорт громадянина України та за завданням спецслужб РФ мав здійснити диверсії у Чернівецькій області.
Також СБУ повідомляла про затримання коригувальників ракетних ударів ЗС РФ по Києву, Львівській та Донецькій областях.