СБУ задержала агента РФ, передававшего данные для новых ракетных ударов на границе Украины

Подозреваемый, по данным силовиков, должен был передавать сведения о расположении ВСУ и объектов инфраструктуры в Черниговской области.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании информатора спецслужб РФ, который собирал разведывательные данные для осуществления оккупантами новых ракетных ударов. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным правоохранителей, подозреваемый передал разведывательные данные своему сообщнику, который находился на Ближнем Востоке. Последний был также задержан контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда он прибыл для осуществления терактов на объектах "Укрзализныци".

В ходе следствия было установлено, что мужчины входили в состав агентурной сети РФ, которую специально создали для ведения подрывной деятельности в западных регионах Украины. После того, как куратор был задержан в Черновицкой области, подозреваемый получил новое задание от российских спецслужб — сбор разведданных о месторасположении подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры на границе с Россией на Черниговщине.

В СБУ утверждают, что полученные сведения ВС РФ планировали использовать для осуществления новых ракетных ударов. Задержанному предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса — "Участие в террористической группе или террористической организации". Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Если его вина будет доказана — обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

[ + – ] СБУ задержала агента РФ, разведывавшего данные для ракетных ударов на границе Украины

Напомним, ранее СБУ сообщала о диверсанте с Ближнего Востока, который готовил теракты на объектах "Укрзализныци". По данным правоохранителей, подозреваемый имеет паспорт гражданина Украины и по заданию спецслужб РФ должен был осуществить диверсии в Черновицкой области.

Также СБУ сообщала о задержании корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Киеву, Львовской и Донецкой областях.