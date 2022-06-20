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Военный Фокус Российско-украинская война

Диверсант из Ближнего Востока готовил теракты в Черновцах, — СБУ (фото, видео)

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Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание
Российский диверсант готовил теракты в Черновцах

По данным контрразведки, подозреваемый, у которого есть паспорт гражданина Украины, по заданию российских спецслужб должен был осуществить взрывы на железной дороге.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании диверсанта, которого обвиняют в подготовке терактов в Черновцах. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Гражданина подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ, по заданию которых мужчина должен был осуществить теракты на объектах железной дороги в Черновцах.

В СБУ отмечают, что обвиняемый находился на агентурной связи с пророссийскими боевиками "Л/ДНР". У мужчины есть паспорт гражданина Украины и прописку в Киеве, но долгое время находился на "консервации" в одной из стран на Ближнем Востоке. После осуществления полномасштабного вторжения ВС РФ диверсант получил задание вернуться в страну и осуществлять сбор данных о поставках вооружения для ВСУ.

Российский диверсант готовил теракты в Черновцах

Более того, как утверждают правоохранители, задержанный должен был разведывать местонахождение резервуаров с топливом и дислокацию украинских военных подразделений в Черновицкой области. Кураторы из спецслужб РФ также дали мужчине задание осуществить взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

По данным СБУ, обвиняемому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины — "Участие в террористической группе или террористической организации". Суд уже избрал меру пресечения мужчине в виде содержания под стражей. Если его вина будет доказана — ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание
Диверсант РФ готовил теракты в Черновцах
Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание
Диверсант РФ готовил теракты в Черновцах
Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание
Диверсант РФ готовил теракты в Черновцах
Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание
Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание
Черновцы теракты взрывы железная дорога диверсант Россия СБУ задержание

Напомним, ранее СБУ ликвидировала агентурную сеть спецслужб РФ, куратором которой являлся советник Сергея Аксенова. В рамках проведения спецоперации правоохранители задержали 19 человек, которые занимались корректировкой обстрелов армии России и сбором информации о передвижении подразделений ВСУ.

Также сообщалось, что на Донбассе задержали 18-летнюю девушку, которая сотрудничала со спецслужбами РФ. Жительница Бахмута добровольно передавала оккупантам информацию о передвижении украинских военнослужащих и местах дислокации ВСУ в прифронтовом городе.