Диверсант из Ближнего Востока готовил теракты в Черновцах, — СБУ (фото, видео)
По данным контрразведки, подозреваемый, у которого есть паспорт гражданина Украины, по заданию российских спецслужб должен был осуществить взрывы на железной дороге.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании диверсанта, которого обвиняют в подготовке терактов в Черновцах. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Гражданина подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ, по заданию которых мужчина должен был осуществить теракты на объектах железной дороги в Черновцах.
В СБУ отмечают, что обвиняемый находился на агентурной связи с пророссийскими боевиками "Л/ДНР". У мужчины есть паспорт гражданина Украины и прописку в Киеве, но долгое время находился на "консервации" в одной из стран на Ближнем Востоке. После осуществления полномасштабного вторжения ВС РФ диверсант получил задание вернуться в страну и осуществлять сбор данных о поставках вооружения для ВСУ.
Более того, как утверждают правоохранители, задержанный должен был разведывать местонахождение резервуаров с топливом и дислокацию украинских военных подразделений в Черновицкой области. Кураторы из спецслужб РФ также дали мужчине задание осуществить взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.
По данным СБУ, обвиняемому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины — "Участие в террористической группе или террористической организации". Суд уже избрал меру пресечения мужчине в виде содержания под стражей. Если его вина будет доказана — ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее СБУ ликвидировала агентурную сеть спецслужб РФ, куратором которой являлся советник Сергея Аксенова. В рамках проведения спецоперации правоохранители задержали 19 человек, которые занимались корректировкой обстрелов армии России и сбором информации о передвижении подразделений ВСУ.
Также сообщалось, что на Донбассе задержали 18-летнюю девушку, которая сотрудничала со спецслужбами РФ. Жительница Бахмута добровольно передавала оккупантам информацию о передвижении украинских военнослужащих и местах дислокации ВСУ в прифронтовом городе.