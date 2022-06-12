На Донбассе задержали 18-летнюю девушку, передававшую оккупантам данные о ВСУ (фото)

По данным правоохранителей, девушка по собственному желанию сотрудничала с ВС РФ, и в течение месяца 14 раз передала оккупантам координаты мест дислокации украинской армии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Силовики задержали на Донбассе 18-летнюю девушку, которую подозревают в государственной измене и работе на спецслужбы РФ. Об этом информирует пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Подозреваемой является 18-летняя жительница Бахмута, которая, по данным правоохранителей, сотрудничала с представителем силового ведомства Российской Федерации.

Девушку обвиняют в передаче координат мест дислокации бойцов и военной техники Вооруженных сил Украины.

"В течение мая – июня 2022 года 18-летняя гражданка Украины по собственному желанию передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ в Бахмуте. Зафиксировано 14 фактов передачи российским захватчикам указанных данных", — информирует областная прокуратура.

Подозреваемую 18-летнюю жительницу Бахмута задержали в пятницу, 10 июня, сотрудники Службы безопасности Украины, а сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Девушке, как отмечают в прокуратуре, предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — "Государственная измена". Если вина подозреваемой будет доказана в суде — ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] В Бахмуте задержали девушку, которая передавала координаты мест дислокации ВСУ

Напомним, 10 июня СБУ заочно объявила подозрение одному из политтехнологов обвиняемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Специалист, по данным силовиков, участвовал в эфирах на росТВ и сотрудничал с представителями спецслужб РФ в ущерб нацбезопасности Украины. Вероятным подозреваемым в государственной измене является политтехнолог Михаил Погребинский.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила бывшего пророссийского боевика "Л/ДНР", который пытался подписать контракт с одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.