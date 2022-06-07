СБУ сообщила о задержании боевика "Л/ДНР", пытавшегося устроиться в десант ВСУ (фото)

Подозреваемый, по данным силовиков, после службы в рядах незаконных формирований обратился в украинский военкомат, чтобы его отправили служить в одну из бригад ВСУ.

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Контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о задержании экс-боевика "Л/ДНР", который пытался устроиться на контрактную службу в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным правоохранителей, задержанным оказался уроженец Донецкой области, который в 2019 году присягнул на верность оккупационным войскам и проходил службу в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

Через какое-то время, как рассказывают в СБУ, мужчина транзитом через Россию попал на подконтрольную Украине территорию, а в конце 2021 года обратился в военкомат, чтобы его отправили служить в одну из бригад Вооруженных сил.

[ + – ] Экс-боевик "Л/ДНР" пытался устроиться на службу в десант ВСУ

"Перед тем он должен был проходить учебу в одном подразделении десантно-штурмовых войск возле Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение, его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ. В настоящее время злоумышленник задержан", — информирует контрразведка.

Мужчине предъявлено подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст. 258-3 — "Участие в террористической группе или террористической организации";

ч. 2 ст. 260 — "Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования".

В данный момент, как отмечают в СБУ, контрразведка выясняет, с какой целью бывший боевик "Л/ДНР" пытался проходить службу в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Помимо этого, спецслужба отслеживает возможные связи задержанного с оккупационными формированиями и вероятность его сотрудничества с ними.

[ + – ] Экс-боевик "Л/ДНР" пытался устроиться на службу в десант ВСУ [ + – ] Экс-боевик "Л/ДНР" пытался устроиться на службу в десант ВСУ [ + – ] Экс-боевик "Л/ДНР" пытался устроиться на службу в десант ВСУ

Напомним, ранее СБУ сообщала о разоблачении схемы по продаже гуманитарной помощи, которая предназначалась для украинских военнослужащих. По данным правоохранителей, к незаконной деятельности причастны двое мужчин призывного возраста из Днепропетровской области, которые нелегально выехали из Украины и продавали амуницию по завышенным ценам.

Также сообщалось, что оперативники СБУ задержали в Одессе директора благотворительного фонда, которого обвиняют в продаже гуманитарной помощи.