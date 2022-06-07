СБУ разоблачила схему продажи гуманитарной помощи на 60 млн гривен (фото)

Злоумышленниками, по данным силовиков, являются двое мужчин призывного возраста, которые смогли выехать из Украины по поддельным документам.

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении двух уроженцев Днепропетровской области, которых подозревают в организации схемы по продаже иностранной гуманитарной помощи на сумму в 60 млн гривен. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным правоохранителей, подозреваемыми являются двое молодых людей призывного возраста из Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения ВС РФ смогли выехать из страны по поддельным документам.

Находясь за границей, как отмечают в СБУ, мужчины организовали схему по продаже иностранной гуманитарки — военной амуниции и товаров двойного назначения, которые были предназначены для нужд Вооруженных сил. Правоохранители утверждают, что подозреваемые реализовывали продукцию как минимум в три раза дороже от номинальной стоимости.

"Всего за время войны фигуранты продали товаров на сумму более 60 миллионов гривен. Чтобы не платить таможенные платежи в Украину, злоумышленники завозили продукцию под видом благотворительной помощи, для чего подделывали документы от имени официальных благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов около 20 млн", — говорится в сообщении СБУ.

В ходе следственных действий правоохранители выявили большое количество бронежилетов, касок, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность указанных мужчин.

Одному из организаторов схемы предъявлено подозрение, а силовыми ведомствами сейчас решается вопрос о передаче военных товаров на нужды ВСУ.

[ + – ] СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь [ + – ] СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь [ + – ] СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь [ + – ] СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь [ + – ] СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь

Напомним, ранее СБУ обнаружила в Черниговской области схрон с оружием. По данным правоохранителей, пособники российских спецслужб готовились к повторному вторжению ВС РФ, для которого спрятали вооружение и оборудование российского спецназа.

Также сообщалось, что СБУ начала уголовное производство в отношении благотворительной организации "Корпорация монстров".