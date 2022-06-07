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СБУ разоблачила схему продажи гуманитарной помощи на 60 млн гривен (фото)

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Фото: ssu.gov.ua | СБУ разоблачила схему по продаже гуманитарки на сумму в 60 млн

Злоумышленниками, по данным силовиков, являются двое мужчин призывного возраста, которые смогли выехать из Украины по поддельным документам.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении двух уроженцев Днепропетровской области, которых подозревают в организации схемы по продаже иностранной гуманитарной помощи на сумму в 60 млн гривен. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

По данным правоохранителей, подозреваемыми являются двое молодых людей призывного возраста из Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения ВС РФ смогли выехать из страны по поддельным документам.

Находясь за границей, как отмечают в СБУ, мужчины организовали схему по продаже иностранной гуманитарки — военной амуниции и товаров двойного назначения, которые были предназначены для нужд Вооруженных сил. Правоохранители утверждают, что подозреваемые реализовывали продукцию как минимум в три раза дороже от номинальной стоимости.

"Всего за время войны фигуранты продали товаров на сумму более 60 миллионов гривен. Чтобы не платить таможенные платежи в Украину, злоумышленники завозили продукцию под видом благотворительной помощи, для чего подделывали документы от имени официальных благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов около 20 млн", — говорится в сообщении СБУ.

В ходе следственных действий правоохранители выявили большое количество бронежилетов, касок, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность указанных мужчин.

Одному из организаторов схемы предъявлено подозрение, а силовыми ведомствами сейчас решается вопрос о передаче военных товаров на нужды ВСУ.

СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ разоблачила псевдоволонтеров, продававших военную помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь
СБУ военные товары волонтеры мошенничество военная помощь

Напомним, ранее СБУ обнаружила в Черниговской области схрон с оружием. По данным правоохранителей, пособники российских спецслужб готовились к повторному вторжению ВС РФ, для которого спрятали вооружение и оборудование российского спецназа.

Также сообщалось, что СБУ начала уголовное производство в отношении благотворительной организации "Корпорация монстров".