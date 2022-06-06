Готовились к повторному вторжению россиян: под Черниговом нашли схроны с оружием

Троих пособников российских спецслужб задержали сотрудники СБУ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Черниговской области СБУ задержала троих представителей местных криминальных кругов, которые готовились помогать оккупантам, сообщает пресс-служба украинской спецслужбы. На случай повторного вторжения российских войск задержанные оборудовали на территории своих домов и в гаражах в окрестностях Чернигова схроны для вражеских ДРГ. В тайниках сотрудники СБУ нашли оружие и оборудование российского спецназа, в том числе снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Все идентифицированные образцы вооружения — производства РФ", — подчеркнули в СБУ.

В ходе обысков у злоумышленников также нашли:

▪️ снайперскую винтовку Драгунова с глушителем,

▪️ боевые осколочные гранаты,

▪️ патроны к стрелковому оружию,

▪️ оптические прицелы и приборы ночного видения.

"Правоохранители проводят неотложные следственно-оперативные действия, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к организации диверсий", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, 3 июня СБУ заявила об обезвреживании международной преступной группировки, передававшей российским оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса. Масштабную операция украинская спецслужба провела в Киеве и Чернигове. В составе ОПГ действовала сеть наркодилеров, которых оккупанты использовали для сбора разведданных о местах дислокации и перемещении украинских войск. В группировку входило более 20 человек, они продавали амфетамин в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В конце мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российского агента, работавшего в "Укроборонпроме". В прокуратуре отметили, что задержанный — ведущий инженер-конструктор госпредприятия "Антонов". Его обвиняют в публичном оправдании российского вторжения и призывах поддержать войска РФ.