Готувались до повторного вторгнення росіян: під Черніговом знайшли сховки зі зброєю

Трьох прибічників російських спецслужб затримали співробітники СБУ.

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На Чернігівщині СБУ затримала трьох представників місцевих кримінальних кіл, які готувалися допомагати окупантам, повідомляє пресслужба української спецслужби. На випадок повторного вторгнення російських військ затримані обладнали на території своїх будинків та у гаражах на околицях Чернігова схрони для ворожих ДРГ. У схованках співробітники СБУ знайшли зброю та обладнання російського спецназу, зокрема снайперські гвинтівки безшумної стрілянини "Гвинторіз", РПГ-18 "Муха" та автомати безшумної стрілянини "Вал".

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"Всі ідентифіковані зразки озброєння — виробництва РФ", — наголосили в СБУ.

Під час обшуків у зловмисників також знайшли:

▪️ снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,

▪️ бойові осколкові гранати,

▪️ патрони до стрілецької зброї,

▪️ оптичні приціли та прилади нічного бачення.

"Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, аби притягнути до відповідальності інших осіб, які причетні до організації диверсій", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 3 червня СБУ заявила про знешкодження міжнародного злочинного угруповання, яке передавало російським окупантам розвіддані та доходи від наркобізнесу. Масштабну операцію українська спецслужба провела у Києві та Чернігові. У складі ОЗУ діяла мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору розвідданих про місця дислокації та переміщення українських військ. До угруповання входило понад 20 осіб, вони продавали амфетамін у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Наприкінці травня Служба безпеки України повідомила про викриття російського агента, який працював в "Укроборонпромі". У прокуратурі зазначили, що затриманий — провідний інженер-конструктор держпідприємства "Антонов". Його звинувачують у публічному виправданні російського вторгнення та закликах підтримати війська РФ.